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Путин посетил штаб Южного военного округа
Путин посетил штаб Южного военного округа - РИА Новости, 31.12.2022
Путин посетил штаб Южного военного округа
Президент России Владимир Путин сегодня утром посетил штаб Южного военного округа и пообщался с командующими, вручил знамена армейским корпусам, в том числе... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:20
2022-12-31T15:20
2022-12-31T15:36
безопасность
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сегодня утром посетил штаб Южного военного округа и пообщался с командующими, вручил знамена армейским корпусам, в том числе Донецкому и Луганскому, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент Владимир Путин сегодня утром посетил штаб Южного военного округа. Там он пообщался с командующими. И также вручил боевые знамена новым воинским формированиям, в частности первому Донецкому, второму Гвардейскому Луганско-Северодонецкому армейскому корпусу, а также Донецкому высшему общевойсковому командному училищу", - сказал он журналистам.Песков напомнил, что боевые знамена всегда были воинскими святынями, символами чести, доблести, отваги и славы.
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безопасность, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия
Безопасность, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия
15:20 31.12.2022 (обновлено: 15:36 31.12.2022)
Путин посетил штаб Южного военного округа
Песков: Путин посетил штаб Южного военного округа и вручил знамена армейским корпусам
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сегодня утром посетил штаб Южного военного округа и пообщался с командующими, вручил знамена армейским корпусам, в том числе Донецкому и Луганскому, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Владимир Путин сегодня утром посетил штаб Южного военного округа. Там он пообщался с командующими. И также вручил боевые знамена новым воинским формированиям, в частности первому Донецкому, второму Гвардейскому Луганско-Северодонецкому армейскому корпусу, а также Донецкому высшему общевойсковому командному училищу", - сказал он журналистам.
Песков напомнил, что боевые знамена всегда были воинскими святынями, символами чести, доблести, отваги и славы.