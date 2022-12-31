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Путин посетил штаб Южного военного округа

Путин посетил штаб Южного военного округа - РИА Новости, 31.12.2022

Путин посетил штаб Южного военного округа

Президент России Владимир Путин сегодня утром посетил штаб Южного военного округа и пообщался с командующими, вручил знамена армейским корпусам, в том числе... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T15:20

2022-12-31T15:20

2022-12-31T15:36

безопасность

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сегодня утром посетил штаб Южного военного округа и пообщался с командующими, вручил знамена армейским корпусам, в том числе Донецкому и Луганскому, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент Владимир Путин сегодня утром посетил штаб Южного военного округа. Там он пообщался с командующими. И также вручил боевые знамена новым воинским формированиям, в частности первому Донецкому, второму Гвардейскому Луганско-Северодонецкому армейскому корпусу, а также Донецкому высшему общевойсковому командному училищу", - сказал он журналистам.Песков напомнил, что боевые знамена всегда были воинскими святынями, символами чести, доблести, отваги и славы.

https://ria.ru/20221231/nagrady-1842634675.html

россия

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безопасность, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия