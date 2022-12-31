https://ria.ru/20221231/sholts-1842593072.html
Немцы "потеряли дар речи" после новогоднего обращения Шольца
Немцы "потеряли дар речи" после новогоднего обращения Шольца - РИА Новости, 31.12.2022
Немцы "потеряли дар речи" после новогоднего обращения Шольца
Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают новогоднее обращение канцлера Олафа Шольца, в котором он пообещал поддерживать Украину, несмотря на... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T09:31
2022-12-31T09:31
2022-12-31T10:40
в мире
олаф шольц
украина
берлин (город)
германия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают новогоднее обращение канцлера Олафа Шольца, в котором он пообещал поддерживать Украину, несмотря на последствия. Кроме того, он призвал немцев продолжать экономить энергию и заверил, что Берлин добьется независимости от российского газа. "Отвращение, гнев, стыд, бессилие. После таких заявлений у меня нет слов", — написал один из комментаторов. "Лучше бы он объяснил, почему провалил энергетическую политику, а нам теперь приходится расплачиваться", — поддержал другой. "Мы должны экономить энергию, в то время как правительство усугубляет энергетические проблемы. У него проблемы с восприятием реальности!" — отметил третий. "О каком единении народа он говорит? Страна разделена по многим параметрам, разлом проходит через все сферы общества и политики", — поделился мнением еще один пользователь. "Надоело слушать его пустые обещания, прошу, пусть Шольц подаст в отставку", — написал пятый. "Мне стыдно за такого канцлера", — заключил читатель. После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220903/gaz-1814187617.html
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в мире, олаф шольц, украина, берлин (город), германия
В мире, Олаф Шольц, Украина, Берлин (город), Германия
09:31 31.12.2022 (обновлено: 10:40 31.12.2022)
Немцы "потеряли дар речи" после новогоднего обращения Шольца
Читатели Die Welt возмутились новогодним обращением канцлера ФРГ Олафа Шольца
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Welt
активно обсуждают новогоднее обращение канцлера Олафа Шольца, в котором он пообещал поддерживать Украину, несмотря на последствия.
Кроме того, он призвал немцев продолжать экономить энергию и заверил, что Берлин добьется независимости от российского газа.
"Отвращение, гнев, стыд, бессилие. После таких заявлений у меня нет слов", — написал один из комментаторов.
"Лучше бы он объяснил, почему провалил энергетическую политику, а нам теперь приходится расплачиваться", — поддержал другой.
"Мы должны экономить энергию, в то время как правительство усугубляет энергетические проблемы. У него проблемы с восприятием реальности!" — отметил третий.
"О каком единении народа он говорит? Страна разделена по многим параметрам, разлом проходит через все сферы общества и политики", — поделился мнением еще один пользователь.
"Надоело слушать его пустые обещания, прошу, пусть Шольц подаст в отставку", — написал пятый.
"Мне стыдно за такого канцлера", — заключил читатель.
После начала специальной военной операции на Украине США
и их союзники по НАТО
усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и самих Штатах. Владимир Путин
неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.