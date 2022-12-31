https://ria.ru/20221231/sholts-1842593072.html

Немцы "потеряли дар речи" после новогоднего обращения Шольца

Немцы "потеряли дар речи" после новогоднего обращения Шольца - РИА Новости, 31.12.2022

Немцы "потеряли дар речи" после новогоднего обращения Шольца

Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают новогоднее обращение канцлера Олафа Шольца, в котором он пообещал поддерживать Украину, несмотря на... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T09:31

2022-12-31T09:31

2022-12-31T10:40

в мире

олаф шольц

украина

берлин (город)

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827247026_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_0c6b5844c8a8fd242e84fe6e225abe31.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают новогоднее обращение канцлера Олафа Шольца, в котором он пообещал поддерживать Украину, несмотря на последствия. Кроме того, он призвал немцев продолжать экономить энергию и заверил, что Берлин добьется независимости от российского газа. "Отвращение, гнев, стыд, бессилие. После таких заявлений у меня нет слов", — написал один из комментаторов. "Лучше бы он объяснил, почему провалил энергетическую политику, а нам теперь приходится расплачиваться", — поддержал другой. "Мы должны экономить энергию, в то время как правительство усугубляет энергетические проблемы. У него проблемы с восприятием реальности!" — отметил третий. "О каком единении народа он говорит? Страна разделена по многим параметрам, разлом проходит через все сферы общества и политики", — поделился мнением еще один пользователь. "Надоело слушать его пустые обещания, прошу, пусть Шольц подаст в отставку", — написал пятый. "Мне стыдно за такого канцлера", — заключил читатель. После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220903/gaz-1814187617.html

https://ria.ru/20221228/ekonomika-1842056445.html

украина

берлин (город)

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олаф шольц, украина, берлин (город), германия