Рейтинг@Mail.ru
Вучич назвал условие, при котором Сербия введет санкции против России - РИА Новости, 31.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221231/sanktsii-1842600320.html
Вучич назвал условие, при котором Сербия введет санкции против России
Вучич назвал условие, при котором Сербия введет санкции против России - РИА Новости, 31.12.2022
Вучич назвал условие, при котором Сербия введет санкции против России
Сербия может ввести санкции против России, только если ее собственные интересы окажутся под угрозой, заявил президент республики Александр Вучич в эфире... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T11:21
2022-12-31T12:42
александр вучич
сербия
россия
политика
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:307:3096:2048_1920x0_80_0_0_d98a8d4ad13bc552842577846bc994a0.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сербия может ввести санкции против России, только если ее собственные интересы окажутся под угрозой, заявил президент республики Александр Вучич в эфире телеканала Prva.Он отметил, что за прошедший год каждый мог убедиться в точности и принципиальности позиции Белграда по антироссийским санкциям.Вучич сравнил Сербию с маленьким племенем галлов из французских комиксов про Астерикса и Обеликса (защищающих последнюю деревню в Галлии, не подчинившуюся римскому императору Гаю Юлию Цезарю) — по словам президента, оно "не сдается и бережет свою свободу, насколько сможет"."Станем ли вводить санкции — не знаю, но мое "не знаю" весит больше, чем у других "да", — заключил Вучич.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже девять пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20221212/serbiya-1837975673.html
https://ria.ru/20221231/god-1842557160.html
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c63b5445b88441ad360ff21139852e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр вучич, сербия, россия, политика, санкции в отношении россии
Александр Вучич, Сербия, Россия, Политика, Санкции в отношении России
11:21 31.12.2022 (обновлено: 12:42 31.12.2022)
 
Вучич назвал условие, при котором Сербия введет санкции против России

Президент Вучич: Сербия введет санкции против России только в случае угрозы ее интересам

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сербия может ввести санкции против России, только если ее собственные интересы окажутся под угрозой, заявил президент республики Александр Вучич в эфире телеканала Prva.
Он отметил, что за прошедший год каждый мог убедиться в точности и принципиальности позиции Белграда по антироссийским санкциям.

"Как долго мы сможем защищать эту позицию — увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам нашей страны, но легко мы от этой позиции не отречемся", — сказал сербский лидер.

Вучич сравнил Сербию с маленьким племенем галлов из французских комиксов про Астерикса и Обеликса (защищающих последнюю деревню в Галлии, не подчинившуюся римскому императору Гаю Юлию Цезарю) — по словам президента, оно "не сдается и бережет свою свободу, насколько сможет".
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря 2022, 10:29
Сербию хотят наказать за поддержку России, считает эксперт
"Станем ли вводить санкции — не знаю, но мое "не знаю" весит больше, чем у других "да", — заключил Вучич.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже девять пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
Новогодняя инсталляция у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Год великого перелома, который изменил все
 
Александр ВучичСербияРоссияПолитикаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала