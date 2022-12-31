https://ria.ru/20221231/sanktsii-1842600320.html

Вучич назвал условие, при котором Сербия введет санкции против России

Вучич назвал условие, при котором Сербия введет санкции против России - РИА Новости, 31.12.2022

Вучич назвал условие, при котором Сербия введет санкции против России

Сербия может ввести санкции против России, только если ее собственные интересы окажутся под угрозой, заявил президент республики Александр Вучич в эфире... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T11:21

2022-12-31T11:21

2022-12-31T12:42

александр вучич

сербия

россия

политика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сербия может ввести санкции против России, только если ее собственные интересы окажутся под угрозой, заявил президент республики Александр Вучич в эфире телеканала Prva.Он отметил, что за прошедший год каждый мог убедиться в точности и принципиальности позиции Белграда по антироссийским санкциям.Вучич сравнил Сербию с маленьким племенем галлов из французских комиксов про Астерикса и Обеликса (защищающих последнюю деревню в Галлии, не подчинившуюся римскому императору Гаю Юлию Цезарю) — по словам президента, оно "не сдается и бережет свою свободу, насколько сможет"."Станем ли вводить санкции — не знаю, но мое "не знаю" весит больше, чем у других "да", — заключил Вучич.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже девять пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20221212/serbiya-1837975673.html

https://ria.ru/20221231/god-1842557160.html

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Мадина Моргоева

александр вучич, сербия, россия, политика, санкции в отношении россии