11:21 31.12.2022 (обновлено: 12:42 31.12.2022)
Вучич назвал условие, при котором Сербия введет санкции против России
Президент Вучич: Сербия введет санкции против России только в случае угрозы ее интересам
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сербия может ввести санкции против России, только если ее собственные интересы окажутся под угрозой, заявил президент республики Александр Вучич в эфире телеканала Prva.
Он отметил, что за прошедший год каждый мог убедиться в точности и принципиальности позиции Белграда по антироссийским санкциям.
"Как долго мы сможем защищать эту позицию — увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам нашей страны, но легко мы от этой позиции не отречемся", — сказал сербский лидер.
Вучич сравнил Сербию с маленьким племенем галлов из французских комиксов про Астерикса и Обеликса (защищающих последнюю деревню в Галлии, не подчинившуюся римскому императору Гаю Юлию Цезарю) — по словам президента, оно "не сдается и бережет свою свободу, насколько сможет".
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"Станем ли вводить санкции — не знаю, но мое "не знаю" весит больше, чем у других "да", — заключил Вучич.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже девять пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.