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ВС России уничтожили в ДНР пусковую установку РСЗО HIMARS

ВС России уничтожили в ДНР пусковую установку РСЗО HIMARS - РИА Новости, 31.12.2022

ВС России уничтожили в ДНР пусковую установку РСЗО HIMARS

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР пусковую установку РСЗО HIMARS, две боевые машины РСЗО "Град" и самоходную гаубицу 2С1... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T14:43

2022-12-31T14:43

2022-12-31T14:43

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

константиновка

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР пусковую установку РСЗО HIMARS, две боевые машины РСЗО "Град" и самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика", сообщили в субботу в Минобороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня "HIMARS", две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", а также самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", с которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецка и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

россия

донецкая народная республика

константиновка

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в мире, россия, донецкая народная республика, константиновка, украина