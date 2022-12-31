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ВС России уничтожили в ДНР пусковую установку РСЗО HIMARS - РИА Новости, 31.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВС России уничтожили в ДНР пусковую установку РСЗО HIMARS
ВС России уничтожили в ДНР пусковую установку РСЗО HIMARS - РИА Новости, 31.12.2022
ВС России уничтожили в ДНР пусковую установку РСЗО HIMARS
Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР пусковую установку РСЗО HIMARS, две боевые машины РСЗО "Град" и самоходную гаубицу 2С1... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:43
2022-12-31T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
константиновка
украина
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР пусковую установку РСЗО HIMARS, две боевые машины РСЗО "Град" и самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика", сообщили в субботу в Минобороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня "HIMARS", две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", а также самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", с которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецка и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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донецкая народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, константиновка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Украина
14:43 31.12.2022
 
ВС России уничтожили в ДНР пусковую установку РСЗО HIMARS

Минобороны: ВС России уничтожили в ДНР установку РСЗО HIMARS, "Град" и САУ "Гвоздика"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР пусковую установку РСЗО HIMARS, две боевые машины РСЗО "Град" и самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика", сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня "HIMARS", две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", а также самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", с которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецка и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2022, 15:48Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаУкраина
 
 
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