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ВС России уничтожили в ДНР пусковую установку РСЗО HIMARS
ВС России уничтожили в ДНР пусковую установку РСЗО HIMARS - РИА Новости, 31.12.2022
ВС России уничтожили в ДНР пусковую установку РСЗО HIMARS
Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР пусковую установку РСЗО HIMARS, две боевые машины РСЗО "Град" и самоходную гаубицу 2С1... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:43
2022-12-31T14:43
2022-12-31T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
константиновка
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР пусковую установку РСЗО HIMARS, две боевые машины РСЗО "Град" и самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика", сообщили в субботу в Минобороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня "HIMARS", две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", а также самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", с которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецка и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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в мире, россия, донецкая народная республика, константиновка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Украина
ВС России уничтожили в ДНР пусковую установку РСЗО HIMARS
Минобороны: ВС России уничтожили в ДНР установку РСЗО HIMARS, "Град" и САУ "Гвоздика"