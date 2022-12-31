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Россияне смогут сохранить страну великой и независимой, заявил Путин - РИА Новости, 31.12.2022
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Россияне смогут сохранить страну великой и независимой, заявил Путин
Россияне смогут сохранить страну великой и независимой, заявил Путин - РИА Новости, 31.12.2022
Россияне смогут сохранить страну великой и независимой, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин уверен, что россияне смогут вместе преодолеть все трудности и сохранить страну великой и независимой, он также призвал их оставить в РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T16:57
2022-12-31T16:57
новый год — 2023
россия
владимир путин
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что россияне смогут вместе преодолеть все трудности и сохранить страну великой и независимой, он также призвал их оставить в прошлом обиды и сказать друг другу слова любви. "В любые времена, даже очень тяжелые, в нашей стране отмечали наступление Нового года. Он был и остается для всех любимым праздником, обладает волшебным даром раскрывать в людях самые лучшие черты, умножать значимость традиционных семейных ценностей, энергии, великодушия, щедрости и доверия", - сказал Путин. Он отметил, что, встречая Новый год, все стремятся порадовать близких, согреть их вниманием и душевным теплом. "Сейчас самый подходящий момент для того, чтобы отставить в прошлом все личные обиды и недоразумения, сказать самым дорогим людям о своих нежных чувствах, о любви, о том, как важно заботиться друг о друге в любое время", - сказал президент. Путин выразил надежду на то, что эти сердечные слова придадут всем как можно больше душевных сил и "уверенности, что вместе мы преодолеем все трудности и сохраним нашу страну великой и независимой". "Будем идти только вперед, побеждать ради своих семей и ради России, ради будущего нашей единственной любимой родины", - добавил он.
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россия, владимир путин, общество
Новый год — 2023, Россия, Владимир Путин, Общество
16:57 31.12.2022
 
Россияне смогут сохранить страну великой и независимой, заявил Путин

Путин заявил, что россияне смогут преодолеть трудности и сохранить страну великой

© РИА Новости / Владимир Гердо / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Владимир Гердо
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что россияне смогут вместе преодолеть все трудности и сохранить страну великой и независимой, он также призвал их оставить в прошлом обиды и сказать друг другу слова любви.
"В любые времена, даже очень тяжелые, в нашей стране отмечали наступление Нового года. Он был и остается для всех любимым праздником, обладает волшебным даром раскрывать в людях самые лучшие черты, умножать значимость традиционных семейных ценностей, энергии, великодушия, щедрости и доверия", - сказал Путин.
Он отметил, что, встречая Новый год, все стремятся порадовать близких, согреть их вниманием и душевным теплом.
"Сейчас самый подходящий момент для того, чтобы отставить в прошлом все личные обиды и недоразумения, сказать самым дорогим людям о своих нежных чувствах, о любви, о том, как важно заботиться друг о друге в любое время", - сказал президент.
Путин выразил надежду на то, что эти сердечные слова придадут всем как можно больше душевных сил и "уверенности, что вместе мы преодолеем все трудности и сохраним нашу страну великой и независимой".
"Будем идти только вперед, побеждать ради своих семей и ради России, ради будущего нашей единственной любимой родины", - добавил он.
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2020 года
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