https://ria.ru/20221231/rossiya-1842648239.html
Россияне смогут сохранить страну великой и независимой, заявил Путин
Россияне смогут сохранить страну великой и независимой, заявил Путин - РИА Новости, 31.12.2022
Россияне смогут сохранить страну великой и независимой, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин уверен, что россияне смогут вместе преодолеть все трудности и сохранить страну великой и независимой, он также призвал их оставить в РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T16:57
2022-12-31T16:57
2022-12-31T16:57
новый год — 2023
россия
владимир путин
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что россияне смогут вместе преодолеть все трудности и сохранить страну великой и независимой, он также призвал их оставить в прошлом обиды и сказать друг другу слова любви. "В любые времена, даже очень тяжелые, в нашей стране отмечали наступление Нового года. Он был и остается для всех любимым праздником, обладает волшебным даром раскрывать в людях самые лучшие черты, умножать значимость традиционных семейных ценностей, энергии, великодушия, щедрости и доверия", - сказал Путин. Он отметил, что, встречая Новый год, все стремятся порадовать близких, согреть их вниманием и душевным теплом. "Сейчас самый подходящий момент для того, чтобы отставить в прошлом все личные обиды и недоразумения, сказать самым дорогим людям о своих нежных чувствах, о любви, о том, как важно заботиться друг о друге в любое время", - сказал президент. Путин выразил надежду на то, что эти сердечные слова придадут всем как можно больше душевных сил и "уверенности, что вместе мы преодолеем все трудности и сохраним нашу страну великой и независимой". "Будем идти только вперед, побеждать ради своих семей и ради России, ради будущего нашей единственной любимой родины", - добавил он.
https://ria.ru/20221231/pozdravlenie-1842638961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Новый год — 2023, Россия, Владимир Путин, Общество
Россияне смогут сохранить страну великой и независимой, заявил Путин
Путин заявил, что россияне смогут преодолеть трудности и сохранить страну великой
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что россияне смогут вместе преодолеть все трудности и сохранить страну великой и независимой, он также призвал их оставить в прошлом обиды и сказать друг другу слова любви.
"В любые времена, даже очень тяжелые, в нашей стране отмечали наступление Нового года. Он был и остается для всех любимым праздником, обладает волшебным даром раскрывать в людях самые лучшие черты, умножать значимость традиционных семейных ценностей, энергии, великодушия, щедрости и доверия", - сказал Путин.
Он отметил, что, встречая Новый год, все стремятся порадовать близких, согреть их вниманием и душевным теплом.
"Сейчас самый подходящий момент для того, чтобы отставить в прошлом все личные обиды и недоразумения, сказать самым дорогим людям о своих нежных чувствах, о любви, о том, как важно заботиться друг о друге в любое время", - сказал президент.
Путин выразил надежду на то, что эти сердечные слова придадут всем как можно больше душевных сил и "уверенности, что вместе мы преодолеем все трудности и сохраним нашу страну великой и независимой".
"Будем идти только вперед, побеждать ради своих семей и ради России, ради будущего нашей единственной любимой родины", - добавил он.