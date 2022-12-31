https://ria.ru/20221231/rossiya-1842648239.html

Россияне смогут сохранить страну великой и независимой, заявил Путин

Россияне смогут сохранить страну великой и независимой, заявил Путин - РИА Новости, 31.12.2022

Россияне смогут сохранить страну великой и независимой, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин уверен, что россияне смогут вместе преодолеть все трудности и сохранить страну великой и независимой, он также призвал их оставить в РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T16:57

2022-12-31T16:57

2022-12-31T16:57

новый год — 2023

россия

владимир путин

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что россияне смогут вместе преодолеть все трудности и сохранить страну великой и независимой, он также призвал их оставить в прошлом обиды и сказать друг другу слова любви. "В любые времена, даже очень тяжелые, в нашей стране отмечали наступление Нового года. Он был и остается для всех любимым праздником, обладает волшебным даром раскрывать в людях самые лучшие черты, умножать значимость традиционных семейных ценностей, энергии, великодушия, щедрости и доверия", - сказал Путин. Он отметил, что, встречая Новый год, все стремятся порадовать близких, согреть их вниманием и душевным теплом. "Сейчас самый подходящий момент для того, чтобы отставить в прошлом все личные обиды и недоразумения, сказать самым дорогим людям о своих нежных чувствах, о любви, о том, как важно заботиться друг о друге в любое время", - сказал президент. Путин выразил надежду на то, что эти сердечные слова придадут всем как можно больше душевных сил и "уверенности, что вместе мы преодолеем все трудности и сохраним нашу страну великой и независимой". "Будем идти только вперед, побеждать ради своих семей и ради России, ради будущего нашей единственной любимой родины", - добавил он.

https://ria.ru/20221231/pozdravlenie-1842638961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, общество