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В Киеве сообщили, что Хмельницкий атаковали ракетами

В Киеве сообщили, что Хмельницкий атаковали ракетами - РИА Новости, 31.12.2022

В Киеве сообщили, что Хмельницкий атаковали ракетами

Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что город Хмельницкий подвергся атаке дронами, позже он изменил пост и исправил на "ракетами". РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T16:01

2022-12-31T16:01

2022-12-31T16:02

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

денис шмыгаль

владимир зеленский

кирилл тимошенко

винницкая область

хмельницкий (город)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что город Хмельницкий подвергся атаке дронами, позже он изменил пост и исправил на "ракетами". Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, свидетельствовали данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. "Хмельницкий. Город атакован ракетами", - написал Тимошенко в телеграм-канале. Ранее было написано, что город атакован "дронами". В свою очередь, глава Хмельницкой военной администрации Сергей Гамалий также подтвердил взрывы, "Прилеты в Хмельницком", - написал он в телеграм-канале. Ранее украинское издание "Страна.ua" также сообщило о взрывах в Киевской, Харьковской, Винницкой областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221229/vzryv-1842295716.html

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в мире, технологии, денис шмыгаль, владимир зеленский, кирилл тимошенко, винницкая область, хмельницкий (город), вооруженные силы рф, украина