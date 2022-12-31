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Дипломаты из Японии, США и Южной Кореи обсудили ракетные пуски КНДР

Дипломаты из Японии, США и Южной Кореи обсудили ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 31.12.2022

Дипломаты из Японии, США и Южной Кореи обсудили ракетные пуски КНДР

Директор департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси провел телефонный разговор со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T11:37

2022-12-31T11:37

2022-12-31T11:37

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

япония

пхеньян

сша

сон ким

корейский полуостров

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ТОКИО, 31 дек – РИА Новости. Директор департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси провел телефонный разговор со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и спецпредставителем южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гоном, в ходе которого стороны обменялись мнениями относительно последних ракетных пусков Пхеньяна. Ранее японское минобороны сообщило, что КНДР провела пуск трех баллистических ракет, дальность их полета составила 350 километров с максимальной высотой 100 километров. Все ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии. Информации об ущербе воздушным или морским судам после ракетных испытаний не поступало. "Стороны выступили с решительным осуждением рекордного числа ракетных пусков Северной Кореи, включая проведенный 31 декабря. Вновь было выражено единое мнение, что подобные действия являются серьезной и непосредственной угрозой для региональной безопасности, а также явным вызовом международному сообществу", - отмечается в пресс-релизе японского МИД. КНДР испытала в этом году баллистические ракеты 38 раз, всего было пущено примерно 70 ракет. Также Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет.

https://ria.ru/20221231/kndr-1842582477.html

кндр (северная корея)

южная корея

япония

пхеньян

сша

корейский полуостров

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), южная корея, япония, пхеньян, сша, сон ким, корейский полуостров