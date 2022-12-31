03:35 31.12.2022 (обновлено: 09:03 31.12.2022)
Военный аналитик рассказал о новой тактике ВС России по использованию ракет
Военный аналитик Кнутов заявил о применении ВС России новой тактики в СВО по Украине
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России применили новую тактику ударов по Украине, рассказал военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью "МК".
"Если раньше мы применяли только ракеты "Калибр", а потом подключились еще дроны-камикадзе типа "Герань", то сейчас мы применяем беспилотники, которые идут впереди практически основной массы ракет и отвлекают на себя систему ПВО, заставляя противника тратить ракеты на крайне дешевые и бесполезные дроны", — заявил Кнутов.
По его словам, именно "комплексность и изменение состава средств нападения" позволяют наносить максимально эффективные удары по украинской инфраструктуре. Как результат, с использованием новой тактики четыре дивизиона ПВО ВСУ оказались уничтожены.
Аналитик добавил, что, помимо беспилотников, отвлекающих ПВО, в ударной группе есть ракеты Х-31П и Х-58, которые наводятся по лучу радаров украинских противоракетных систем С-300 и "Бук". В случае с "Буком", система полностью уничтожается, а С-300 лишается радиолокатора, что полностью "ослепляет" его.
Среди прочего Кнутов также отметил эффективность и высокую точность поражения целей российскими ракетами.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.