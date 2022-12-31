Рейтинг@Mail.ru
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 31.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221231/raketa-1842671311.html
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 31.12.2022
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР в воскресенье по сеульскому времени запустила первую в 2023 году баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T21:06
2022-12-31T21:15
в мире
японское море
южная корея
пхеньян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_01465da9537ade90ea8fd757f90e4575.jpg
СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. КНДР в воскресенье по сеульскому времени запустила первую в 2023 году баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты.Ранее в субботу КНДР пустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто. Они пролетели примерно 350 километров с максимальной высотой в 100 километров.До этого 18 декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника. 23 декабря Пхеньян вновь пустил две баллистические ракеты, предположительно, с твердотопливным двигателем, а 26 декабря пять дронов КНДР проникли на территорию Южной Кореи. Также в КНДР с 26 декабря проходит 6-ой пленум ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва.Как отмечает агентство Рёнхап, пуски ракет могут быть реакцией Пхеньяна на испытание Южной Кореей 30 декабря твердотопливного ракета-носителя.Всего КНДР в 2022 году было запущено около 70 ракет.
https://ria.ru/20221228/kndr-1841791351.html
японское море
южная корея
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_59779b87fcc4adeddbc58da3db9c59fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, японское море, южная корея, пхеньян
В мире, Японское море, Южная Корея, Пхеньян
21:06 31.12.2022 (обновлено: 21:15 31.12.2022)
 
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Ренхап: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. КНДР в воскресенье по сеульскому времени запустила первую в 2023 году баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты.
Ранее в субботу КНДР пустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто. Они пролетели примерно 350 километров с максимальной высотой в 100 километров.
До этого 18 декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника. 23 декабря Пхеньян вновь пустил две баллистические ракеты, предположительно, с твердотопливным двигателем, а 26 декабря пять дронов КНДР проникли на территорию Южной Кореи. Также в КНДР с 26 декабря проходит 6-ой пленум ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва.
Как отмечает агентство Рёнхап, пуски ракет могут быть реакцией Пхеньяна на испытание Южной Кореей 30 декабря твердотопливного ракета-носителя.
Всего КНДР в 2022 году было запущено около 70 ракет.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 03:00
СМИ: Ким Чен Ын призвал укрепить оборонный потенциал КНДР
 
В миреЯпонское мореЮжная КореяПхеньян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала