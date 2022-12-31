21:06 31.12.2022 (обновлено: 21:15 31.12.2022)
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Ренхап: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. КНДР в воскресенье по сеульскому времени запустила первую в 2023 году баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты.
Ранее в субботу КНДР пустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто. Они пролетели примерно 350 километров с максимальной высотой в 100 километров.
До этого 18 декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника. 23 декабря Пхеньян вновь пустил две баллистические ракеты, предположительно, с твердотопливным двигателем, а 26 декабря пять дронов КНДР проникли на территорию Южной Кореи. Также в КНДР с 26 декабря проходит 6-ой пленум ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва.
Как отмечает агентство Рёнхап, пуски ракет могут быть реакцией Пхеньяна на испытание Южной Кореей 30 декабря твердотопливного ракета-носителя.
Всего КНДР в 2022 году было запущено около 70 ракет.
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