https://ria.ru/20221231/raketa-1842671311.html

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 31.12.2022

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР в воскресенье по сеульскому времени запустила первую в 2023 году баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T21:06

2022-12-31T21:06

2022-12-31T21:15

в мире

японское море

южная корея

пхеньян

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СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. КНДР в воскресенье по сеульскому времени запустила первую в 2023 году баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты.Ранее в субботу КНДР пустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто. Они пролетели примерно 350 километров с максимальной высотой в 100 километров.До этого 18 декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника. 23 декабря Пхеньян вновь пустил две баллистические ракеты, предположительно, с твердотопливным двигателем, а 26 декабря пять дронов КНДР проникли на территорию Южной Кореи. Также в КНДР с 26 декабря проходит 6-ой пленум ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва.Как отмечает агентство Рёнхап, пуски ракет могут быть реакцией Пхеньяна на испытание Южной Кореей 30 декабря твердотопливного ракета-носителя.Всего КНДР в 2022 году было запущено около 70 ракет.

https://ria.ru/20221228/kndr-1841791351.html

японское море

южная корея

пхеньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, японское море, южная корея, пхеньян