https://ria.ru/20221231/queen-1842584125.html

Гитарист Queen Брайан Мэй получил звание рыцаря

Гитарист Queen Брайан Мэй получил звание рыцаря - РИА Новости, 31.12.2022

Гитарист Queen Брайан Мэй получил звание рыцаря

Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй получил звание рыцаря-бакалавра в Великобритании, об этом свидетельствует новогодний список лауреатов... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T06:42

2022-12-31T06:42

2022-12-31T06:42

культура

брайан мэй

карл iii

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великобритания

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киев

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй получил звание рыцаря-бакалавра в Великобритании, об этом свидетельствует новогодний список лауреатов государственных наград, первый с момента восхождения на престол короля Карла III. Королева Елизавета II, правившая Великобританией более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Монархом стал ее сын принц Чарльз. Он взял имя Карл III, а его супруга Камилла получила статус королевы-консорта. В списке, опубликованном на сайте британского правительства, фигурируют более 1 тысячи человек. В частности, посол Соединенного Королевства в Киеве Мелинда Симмонс и глава британской дипмиссии в Москве Дебора Броннерт стали дамами-командорами ордена Святых Михаила и Георгия, а председатель COP26 Алок Шарма - рыцарем-командором этого ордена. Также различных наград были удостоены актер Стивен Грэм, актриса Вирджиния Маккенна, ряд игроков женской сборной Англии по футболу, выигравшей чемпионат Европы в 2022 году, и их тренер Сарина Вигман, а также художник Грейсон Перри. Британский рок-музыкант Брайан Гарольд Мэй родился 19 июля 1947 года в Лондоне, играть на гитаре начал с семи лет. Знаменитую гитару Red Special они с отцом сконструировали из дубовой доски, спиленной с камина XVIII века, а также из деталей от старого мотоцикла и перламутровых пуговиц. В составе группы Queen, одной из самых успешных команд в истории рок-музыки, Мэй выступил автором многих хитов. После смерти вокалиста Фредди Меркьюри занялся сольной карьерой, записав семь альбомов. Брайан Мэй - командор ордена Британской империи, ученый-астрофизик, доктор философии, основатель фонда защиты животных "Save me".

https://ria.ru/20221226/wednesday-1841448817.html

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брайан мэй, карл iii, елизавета ii, великобритания, шотландия, киев, queen