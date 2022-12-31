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Гитарист Queen Брайан Мэй получил звание рыцаря - РИА Новости, 31.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221231/queen-1842584125.html
Гитарист Queen Брайан Мэй получил звание рыцаря
Гитарист Queen Брайан Мэй получил звание рыцаря - РИА Новости, 31.12.2022
Гитарист Queen Брайан Мэй получил звание рыцаря
Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй получил звание рыцаря-бакалавра в Великобритании, об этом свидетельствует новогодний список лауреатов... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T06:42
2022-12-31T06:42
культура
брайан мэй
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великобритания
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй получил звание рыцаря-бакалавра в Великобритании, об этом свидетельствует новогодний список лауреатов государственных наград, первый с момента восхождения на престол короля Карла III. Королева Елизавета II, правившая Великобританией более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Монархом стал ее сын принц Чарльз. Он взял имя Карл III, а его супруга Камилла получила статус королевы-консорта. В списке, опубликованном на сайте британского правительства, фигурируют более 1 тысячи человек. В частности, посол Соединенного Королевства в Киеве Мелинда Симмонс и глава британской дипмиссии в Москве Дебора Броннерт стали дамами-командорами ордена Святых Михаила и Георгия, а председатель COP26 Алок Шарма - рыцарем-командором этого ордена. Также различных наград были удостоены актер Стивен Грэм, актриса Вирджиния Маккенна, ряд игроков женской сборной Англии по футболу, выигравшей чемпионат Европы в 2022 году, и их тренер Сарина Вигман, а также художник Грейсон Перри. Британский рок-музыкант Брайан Гарольд Мэй родился 19 июля 1947 года в Лондоне, играть на гитаре начал с семи лет. Знаменитую гитару Red Special они с отцом сконструировали из дубовой доски, спиленной с камина XVIII века, а также из деталей от старого мотоцикла и перламутровых пуговиц. В составе группы Queen, одной из самых успешных команд в истории рок-музыки, Мэй выступил автором многих хитов. После смерти вокалиста Фредди Меркьюри занялся сольной карьерой, записав семь альбомов. Брайан Мэй - командор ордена Британской империи, ученый-астрофизик, доктор философии, основатель фонда защиты животных "Save me".
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брайан мэй, карл iii, елизавета ii, великобритания, шотландия, киев, queen
Культура, Брайан Мэй, Карл III, Елизавета II, Великобритания, Шотландия, Киев, Queen
06:42 31.12.2022
 
Гитарист Queen Брайан Мэй получил звание рыцаря

Гитарист группы Queen Брайан Мэй получил звание рыцаря-бакалавра в Великобритании

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкКонцерт гитариста группы Queen Брайана Мэя и Адама Ламберта
Концерт гитариста группы Queen Брайана Мэя и Адама Ламберта - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Концерт гитариста группы Queen Брайана Мэя и Адама Ламберта. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй получил звание рыцаря-бакалавра в Великобритании, об этом свидетельствует новогодний список лауреатов государственных наград, первый с момента восхождения на престол короля Карла III.
Королева Елизавета II, правившая Великобританией более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Монархом стал ее сын принц Чарльз. Он взял имя Карл III, а его супруга Камилла получила статус королевы-консорта.
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В списке, опубликованном на сайте британского правительства, фигурируют более 1 тысячи человек. В частности, посол Соединенного Королевства в Киеве Мелинда Симмонс и глава британской дипмиссии в Москве Дебора Броннерт стали дамами-командорами ордена Святых Михаила и Георгия, а председатель COP26 Алок Шарма - рыцарем-командором этого ордена. Также различных наград были удостоены актер Стивен Грэм, актриса Вирджиния Маккенна, ряд игроков женской сборной Англии по футболу, выигравшей чемпионат Европы в 2022 году, и их тренер Сарина Вигман, а также художник Грейсон Перри.
Британский рок-музыкант Брайан Гарольд Мэй родился 19 июля 1947 года в Лондоне, играть на гитаре начал с семи лет. Знаменитую гитару Red Special они с отцом сконструировали из дубовой доски, спиленной с камина XVIII века, а также из деталей от старого мотоцикла и перламутровых пуговиц. В составе группы Queen, одной из самых успешных команд в истории рок-музыки, Мэй выступил автором многих хитов. После смерти вокалиста Фредди Меркьюри занялся сольной карьерой, записав семь альбомов. Брайан Мэй - командор ордена Британской империи, ученый-астрофизик, доктор философии, основатель фонда защиты животных "Save me".
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