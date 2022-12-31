https://ria.ru/20221231/putin-1842653842.html

Путин призвал обратить внимание на современные методы вооруженной борьбы

Путин призвал обратить внимание на современные методы вооруженной борьбы - РИА Новости, 31.12.2022

Путин призвал обратить внимание на современные методы вооруженной борьбы

Президент России Владимир Путин считает необходимым обратить внимание на современные методы вооруженной борьбы, особенно в сухопутных войсках. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T17:35

2022-12-31T17:35

2022-12-31T17:35

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает необходимым обратить внимание на современные методы вооруженной борьбы, особенно в сухопутных войсках. "Многое нужно посмотреть с точки зрения современных методов вооруженной борьбы, особенно в сухопутье. Барражирующие боеприпасы, высокоточка нужна, все понятно, средства связи", - сказал он, общаясь с военнослужащими. Путин в субботу побывал в Южном военном округе. Там он записал новогоднее поздравление россиянам.

https://ria.ru/20221231/spetsoperatsiya-1842649031.html

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безопасность, владимир путин, россия