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Путин поблагодарил россиян за добросердечие и чуткость - РИА Новости, 31.12.2022
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Путин поблагодарил россиян за добросердечие и чуткость
Путин поблагодарил россиян за добросердечие и чуткость - РИА Новости, 31.12.2022
Путин поблагодарил россиян за добросердечие и чуткость
Россияне в уходящем году стали солидарнее и отзывчивее, они оказывают помощь, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T16:18
2022-12-31T16:19
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владимир путин
россия
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Россияне в уходящем году стали солидарнее и отзывчивее, они оказывают помощь, заявил президент РФ Владимир Путин. "Считаю очень важным, что в уходящем году в нашем народе приобрели особую значимость такие качества как милосердие, солидарность, деятельная отзывчивость. Все больше граждан чувствуют потребность помогать другим. Они объединяются сами, без всяких формальных указаний. Хочу поблагодарить вас за чуткость, ответственность и добросердечие, за то, что вы, люди разных возрастов и достатка, активно включаетесь в общее дело", - сказал президент. Он добавил, что организуются склады и транспорт, чтобы доставить посылки бойцам в зоне боевых действий, пострадавшим жителям городов и поселков, на отдых отправляются дети из новых субъектов федерации, поддержка оказывается и семьям погибших бойцов.
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владимир путин, россия, общество
Новый год — 2023, Владимир Путин, Россия, Общество
16:18 31.12.2022 (обновлено: 16:19 31.12.2022)
 
Путин поблагодарил россиян за добросердечие и чуткость

Путин заявил, что россияне в уходящем году стали солидарнее и отзывчивее

© РИА Новости / Владимир Гердо / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Государственного Совета
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Владимир Гердо
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Россияне в уходящем году стали солидарнее и отзывчивее, они оказывают помощь, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Считаю очень важным, что в уходящем году в нашем народе приобрели особую значимость такие качества как милосердие, солидарность, деятельная отзывчивость. Все больше граждан чувствуют потребность помогать другим. Они объединяются сами, без всяких формальных указаний. Хочу поблагодарить вас за чуткость, ответственность и добросердечие, за то, что вы, люди разных возрастов и достатка, активно включаетесь в общее дело", - сказал президент.
Он добавил, что организуются склады и транспорт, чтобы доставить посылки бойцам в зоне боевых действий, пострадавшим жителям городов и поселков, на отдых отправляются дети из новых субъектов федерации, поддержка оказывается и семьям погибших бойцов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
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Новый год — 2023Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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