https://ria.ru/20221231/putin-1842643810.html
Путин поблагодарил россиян за добросердечие и чуткость
Путин поблагодарил россиян за добросердечие и чуткость - РИА Новости, 31.12.2022
Путин поблагодарил россиян за добросердечие и чуткость
Россияне в уходящем году стали солидарнее и отзывчивее, они оказывают помощь, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T16:18
2022-12-31T16:18
2022-12-31T16:19
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владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Россияне в уходящем году стали солидарнее и отзывчивее, они оказывают помощь, заявил президент РФ Владимир Путин. "Считаю очень важным, что в уходящем году в нашем народе приобрели особую значимость такие качества как милосердие, солидарность, деятельная отзывчивость. Все больше граждан чувствуют потребность помогать другим. Они объединяются сами, без всяких формальных указаний. Хочу поблагодарить вас за чуткость, ответственность и добросердечие, за то, что вы, люди разных возрастов и достатка, активно включаетесь в общее дело", - сказал президент. Он добавил, что организуются склады и транспорт, чтобы доставить посылки бойцам в зоне боевых действий, пострадавшим жителям городов и поселков, на отдых отправляются дети из новых субъектов федерации, поддержка оказывается и семьям погибших бойцов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Новый год — 2023, Владимир Путин, Россия, Общество
16:18 31.12.2022 (обновлено: 16:19 31.12.2022)
Путин поблагодарил россиян за добросердечие и чуткость
Путин заявил, что россияне в уходящем году стали солидарнее и отзывчивее
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Россияне в уходящем году стали солидарнее и отзывчивее, они оказывают помощь, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Считаю очень важным, что в уходящем году в нашем народе приобрели особую значимость такие качества как милосердие, солидарность, деятельная отзывчивость. Все больше граждан чувствуют потребность помогать другим. Они объединяются сами, без всяких формальных указаний. Хочу поблагодарить вас за чуткость, ответственность и добросердечие, за то, что вы, люди разных возрастов и достатка, активно включаетесь в общее дело", - сказал президент.
Он добавил, что организуются склады и транспорт, чтобы доставить посылки бойцам в зоне боевых действий, пострадавшим жителям городов и поселков, на отдых отправляются дети из новых субъектов федерации, поддержка оказывается и семьям погибших бойцов.