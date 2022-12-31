https://ria.ru/20221231/putin-1842642093.html

Путин призвал бороться, пока есть такие люди, как участники спецоперации

Путин призвал бороться, пока есть такие люди, как участники спецоперации - РИА Новости, 31.12.2022

Путин призвал бороться, пока есть такие люди, как участники спецоперации

Россию подогнали к черте - все сдавать или бороться, пока есть такие люди как участники спецоперации, надо бороться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T16:05

2022-12-31T16:05

2022-12-31T16:13

специальная военная операция на украине

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россию подогнали к черте - все сдавать или бороться, пока есть такие люди как участники спецоперации, надо бороться, заявил президент России Владимир Путин."Просто Россию подогнали к этой черте. Или все сдавать. Или бороться. Но пока у нас есть такие люди как вы и ребята, которые рядом с вами, конечно, сдавать ничего нельзя. Нужно только бороться. Только вперед. Аккуратно. Спокойно", - сказал Путин в ходе общения с военнослужащими.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

россия, общество, владимир путин