https://ria.ru/20221231/putin-1842642093.html
Путин призвал бороться, пока есть такие люди, как участники спецоперации
Путин призвал бороться, пока есть такие люди, как участники спецоперации - РИА Новости, 31.12.2022
Путин призвал бороться, пока есть такие люди, как участники спецоперации
Россию подогнали к черте - все сдавать или бороться, пока есть такие люди как участники спецоперации, надо бороться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T16:05
2022-12-31T16:05
2022-12-31T16:13
специальная военная операция на украине
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россию подогнали к черте - все сдавать или бороться, пока есть такие люди как участники спецоперации, надо бороться, заявил президент России Владимир Путин."Просто Россию подогнали к этой черте. Или все сдавать. Или бороться. Но пока у нас есть такие люди как вы и ребята, которые рядом с вами, конечно, сдавать ничего нельзя. Нужно только бороться. Только вперед. Аккуратно. Спокойно", - сказал Путин в ходе общения с военнослужащими.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Владимир Путин
16:05 31.12.2022 (обновлено: 16:13 31.12.2022)
Путин призвал бороться, пока есть такие люди, как участники спецоперации
Путин: пока в России есть такие люди, как участники спецоперации, надо бороться