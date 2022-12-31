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Путин призвал бороться, пока есть такие люди, как участники спецоперации - РИА Новости, 31.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/putin-1842642093.html
Путин призвал бороться, пока есть такие люди, как участники спецоперации
Путин призвал бороться, пока есть такие люди, как участники спецоперации - РИА Новости, 31.12.2022
Путин призвал бороться, пока есть такие люди, как участники спецоперации
Россию подогнали к черте - все сдавать или бороться, пока есть такие люди как участники спецоперации, надо бороться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T16:05
2022-12-31T16:13
специальная военная операция на украине
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россию подогнали к черте - все сдавать или бороться, пока есть такие люди как участники спецоперации, надо бороться, заявил президент России Владимир Путин."Просто Россию подогнали к этой черте. Или все сдавать. Или бороться. Но пока у нас есть такие люди как вы и ребята, которые рядом с вами, конечно, сдавать ничего нельзя. Нужно только бороться. Только вперед. Аккуратно. Спокойно", - сказал Путин в ходе общения с военнослужащими.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, общество, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Владимир Путин
16:05 31.12.2022 (обновлено: 16:13 31.12.2022)
 
Путин призвал бороться, пока есть такие люди, как участники спецоперации

Путин: пока в России есть такие люди, как участники спецоперации, надо бороться

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россию подогнали к черте - все сдавать или бороться, пока есть такие люди как участники спецоперации, надо бороться, заявил президент России Владимир Путин.
"Просто Россию подогнали к этой черте. Или все сдавать. Или бороться. Но пока у нас есть такие люди как вы и ребята, которые рядом с вами, конечно, сдавать ничего нельзя. Нужно только бороться. Только вперед. Аккуратно. Спокойно", - сказал Путин в ходе общения с военнослужащими.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоВладимир Путин
 
 
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