https://ria.ru/20221231/putin-1842641958.html

Запад не достиг цели по разрушению России, заявил Путин

Запад не достиг цели по разрушению России, заявил Путин - РИА Новости, 31.12.2022

Запад не достиг цели по разрушению России, заявил Путин

России, которая жила в условиях санкций после воссоединения с Крымом в 2014 году, в уходящем году объявили настоящую санкционную войну, но Запад не достиг целей РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T16:05

2022-12-31T16:05

2022-12-31T16:05

россия

владимир путин

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. России, которая жила в условиях санкций после воссоединения с Крымом в 2014 году, в уходящем году объявили настоящую санкционную войну, но Запад не достиг целей по разрушению страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "С 2014 года, после крымских событий Россия живет в условиях санкций. Но в этом году нам была объявлена настоящая санкционная война. Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности", - сказал Путин в своем новогоднем обращении к россиянам. Он отметил, что все, что делается в этой сфере, направлено на укрепление суверенитета России в важнейшей области — в экономике. "А наша борьба за себя, за свои интересы и за свое будущее безусловно служит вдохновляющим примером для других государств в их стремлении к справедливому многополярном мироустройству", - добавил президент.

https://ria.ru/20221231/putin-1842634911.html

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, общество