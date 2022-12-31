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Запад не достиг цели по разрушению России, заявил Путин - РИА Новости, 31.12.2022
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Запад не достиг цели по разрушению России, заявил Путин
Запад не достиг цели по разрушению России, заявил Путин - РИА Новости, 31.12.2022
Запад не достиг цели по разрушению России, заявил Путин
России, которая жила в условиях санкций после воссоединения с Крымом в 2014 году, в уходящем году объявили настоящую санкционную войну, но Запад не достиг целей РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T16:05
2022-12-31T16:05
россия
владимир путин
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. России, которая жила в условиях санкций после воссоединения с Крымом в 2014 году, в уходящем году объявили настоящую санкционную войну, но Запад не достиг целей по разрушению страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "С 2014 года, после крымских событий Россия живет в условиях санкций. Но в этом году нам была объявлена настоящая санкционная война. Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности", - сказал Путин в своем новогоднем обращении к россиянам. Он отметил, что все, что делается в этой сфере, направлено на укрепление суверенитета России в важнейшей области — в экономике. "А наша борьба за себя, за свои интересы и за свое будущее безусловно служит вдохновляющим примером для других государств в их стремлении к справедливому многополярном мироустройству", - добавил президент.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
16:05 31.12.2022
 
Запад не достиг цели по разрушению России, заявил Путин

Путин заявил, что России объявили санкционную войну, но Запад не достиг своих целей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. России, которая жила в условиях санкций после воссоединения с Крымом в 2014 году, в уходящем году объявили настоящую санкционную войну, но Запад не достиг целей по разрушению страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"С 2014 года, после крымских событий Россия живет в условиях санкций. Но в этом году нам была объявлена настоящая санкционная война. Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности", - сказал Путин в своем новогоднем обращении к россиянам.
Он отметил, что все, что делается в этой сфере, направлено на укрепление суверенитета России в важнейшей области — в экономике.
"А наша борьба за себя, за свои интересы и за свое будущее безусловно служит вдохновляющим примером для других государств в их стремлении к справедливому многополярном мироустройству", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
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