https://ria.ru/20221231/putin-1842634911.html
Путин назвал минувший год годом поворотных событий
Путин назвал минувший год годом поворотных событий - РИА Новости, 31.12.2022
Путин назвал минувший год годом поворотных событий
Минувший год был годом поворотных событий, закладывающих основу на будущее, и независимости, за которую сражается Россия, защищая своих людей на своих... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:24
2022-12-31T15:24
2022-12-31T15:24
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общество
владимир путин
россия
украина
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Минувший год был годом поворотных событий, закладывающих основу на будущее, и независимости, за которую сражается Россия, защищая своих людей на своих исторических территориях, заявил президент РФ Владимир Путин в своём новогоднем обращении к россиянам. Глава государства обратился к гражданам не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации России на Украине. Он добавил, что уходящий год расставил все по местам, четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия, показал, что нет выше силы чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия, украина
Новый год — 2023, Общество, Владимир Путин, Россия, Украина
Путин назвал минувший год годом поворотных событий
Путин: минувший год был годом поворотных событий, закладывающих основу будущего
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Минувший год был годом поворотных событий, закладывающих основу на будущее, и независимости, за которую сражается Россия, защищая своих людей на своих исторических территориях, заявил президент РФ Владимир Путин в своём новогоднем обращении к россиянам.
Глава государства обратился к гражданам не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации России на Украине.
"Это был год поистине судьбоносных событий, они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости. За это сегодня мы и сражаемся, защищаем наших людей на наших же исторических территориях в новых субъектах РФ, вместе строим и созидаем", - сказал Путин.
Он добавил, что уходящий год расставил все по местам, четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия, показал, что нет выше силы чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям.