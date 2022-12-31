https://ria.ru/20221231/putin-1842634911.html

Путин назвал минувший год годом поворотных событий

Путин назвал минувший год годом поворотных событий - РИА Новости, 31.12.2022

Путин назвал минувший год годом поворотных событий

Минувший год был годом поворотных событий, закладывающих основу на будущее, и независимости, за которую сражается Россия, защищая своих людей на своих... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T15:24

2022-12-31T15:24

2022-12-31T15:24

новый год — 2023

общество

владимир путин

россия

украина

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Минувший год был годом поворотных событий, закладывающих основу на будущее, и независимости, за которую сражается Россия, защищая своих людей на своих исторических территориях, заявил президент РФ Владимир Путин в своём новогоднем обращении к россиянам. Глава государства обратился к гражданам не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации России на Украине. Он добавил, что уходящий год расставил все по местам, четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия, показал, что нет выше силы чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям.

https://ria.ru/20221231/god-1842557160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия, украина