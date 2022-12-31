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Путин: Запад врал о мире и готовился к агрессии - РИА Новости, 01.01.2023
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Путин: Запад врал о мире и готовился к агрессии
Путин: Запад врал о мире и готовился к агрессии - РИА Новости, 01.01.2023
Путин: Запад врал о мире и готовился к агрессии
Запад врал о мире и готовился к агрессии, и сейчас не скрывает это, заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. РИА Новости, 01.01.2023
2022-12-31T15:18
2023-01-01T07:55
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Запад врал о мире и готовился к агрессии, и сейчас не скрывает это, заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. "Запад врал о мире, а готовился к агрессии. И сегодня признается в этом уже не стесняясь. В открытую", — сказал Путин.Глава государства подчеркнул, что западные элиты годами утверждали, что их намерения мирные, в частности, это наблюдалось в вопросе Донбасса, но в действительности ситуация обстояла иначе."На деле же всемерно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса", — заключил президент.
https://ria.ru/20221231/putin-1842633396.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
15:18 31.12.2022 (обновлено: 07:55 01.01.2023)
 
Путин: Запад врал о мире и готовился к агрессии

Путин: Запад врал о мире и готовился к агрессии, и сейчас говорит об этом в открытую

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Запад врал о мире и готовился к агрессии, и сейчас не скрывает это, заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам.
"Запад врал о мире, а готовился к агрессии. И сегодня признается в этом уже не стесняясь. В открытую", — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что западные элиты годами утверждали, что их намерения мирные, в частности, это наблюдалось в вопросе Донбасса, но в действительности ситуация обстояла иначе.
"На деле же всемерно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса", — заключил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 15:15
Путин подчеркнул, что суверенитет страны зависит от силы и воли россиян
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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