https://ria.ru/20221231/putin-1842633740.html
Путин: Запад врал о мире и готовился к агрессии
Путин: Запад врал о мире и готовился к агрессии - РИА Новости, 01.01.2023
Путин: Запад врал о мире и готовился к агрессии
Запад врал о мире и готовился к агрессии, и сейчас не скрывает это, заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. РИА Новости, 01.01.2023
2022-12-31T15:18
2022-12-31T15:18
2023-01-01T07:55
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Запад врал о мире и готовился к агрессии, и сейчас не скрывает это, заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. "Запад врал о мире, а готовился к агрессии. И сегодня признается в этом уже не стесняясь. В открытую", — сказал Путин.Глава государства подчеркнул, что западные элиты годами утверждали, что их намерения мирные, в частности, это наблюдалось в вопросе Донбасса, но в действительности ситуация обстояла иначе."На деле же всемерно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса", — заключил президент.
https://ria.ru/20221231/putin-1842633396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия
15:18 31.12.2022 (обновлено: 07:55 01.01.2023)
Путин: Запад врал о мире и готовился к агрессии
Путин: Запад врал о мире и готовился к агрессии, и сейчас говорит об этом в открытую
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Запад врал о мире и готовился к агрессии, и сейчас не скрывает это, заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам.
"Запад врал о мире, а готовился к агрессии. И сегодня признается в этом уже не стесняясь. В открытую", — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что западные элиты годами утверждали, что их намерения мирные, в частности, это наблюдалось в вопросе Донбасса, но в действительности ситуация обстояла иначе.
"На деле же всемерно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса", — заключил президент.