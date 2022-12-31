https://ria.ru/20221231/putin-1842633740.html

Путин: Запад врал о мире и готовился к агрессии

Путин: Запад врал о мире и готовился к агрессии - РИА Новости, 01.01.2023

Путин: Запад врал о мире и готовился к агрессии

Запад врал о мире и готовился к агрессии, и сейчас не скрывает это, заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. РИА Новости, 01.01.2023

2022-12-31T15:18

2022-12-31T15:18

2023-01-01T07:55

владимир путин

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Запад врал о мире и готовился к агрессии, и сейчас не скрывает это, заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. "Запад врал о мире, а готовился к агрессии. И сегодня признается в этом уже не стесняясь. В открытую", — сказал Путин.Глава государства подчеркнул, что западные элиты годами утверждали, что их намерения мирные, в частности, это наблюдалось в вопросе Донбасса, но в действительности ситуация обстояла иначе."На деле же всемерно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса", — заключил президент.

https://ria.ru/20221231/putin-1842633396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия