https://ria.ru/20221231/putin-1842633634.html
Россияне проявили мужество и достоинство, заявил Путин
Россияне проявили мужество и достоинство, заявил Путин - РИА Новости, 31.12.2022
Россияне проявили мужество и достоинство, заявил Путин
Россияне проявили мужество и достоинство, поддержали участников спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:18
2022-12-31T15:18
2022-12-31T15:18
новый год — 2023
россия
общество
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Россияне проявили мужество и достоинство, поддержали участников спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. "Уходящий год принес большие, кардинальные перемены и для нашей страны, и для всего мира. Он был наполнен волнениями, тревогами и переживаниями. Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества. Наших солдат и офицеров. Всех участников специальной военной операции", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин
Новый год — 2023, Россия, Общество, Владимир Путин
Россияне проявили мужество и достоинство, заявил Путин
Путин: россияне проявили мужество и достоинство, поддержали участников спецоперации