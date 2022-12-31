https://ria.ru/20221231/putin-1842633634.html

Россияне проявили мужество и достоинство, заявил Путин

Россияне проявили мужество и достоинство, заявил Путин - РИА Новости, 31.12.2022

Россияне проявили мужество и достоинство, заявил Путин

Россияне проявили мужество и достоинство, поддержали участников спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T15:18

2022-12-31T15:18

2022-12-31T15:18

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россия

общество

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Россияне проявили мужество и достоинство, поддержали участников спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. "Уходящий год принес большие, кардинальные перемены и для нашей страны, и для всего мира. Он был наполнен волнениями, тревогами и переживаниями. Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества. Наших солдат и офицеров. Всех участников специальной военной операции", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221231/putin-1842633396.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин