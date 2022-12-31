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Россияне проявили мужество и достоинство, заявил Путин - РИА Новости, 31.12.2022
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Россияне проявили мужество и достоинство, заявил Путин
Россияне проявили мужество и достоинство, заявил Путин - РИА Новости, 31.12.2022
Россияне проявили мужество и достоинство, заявил Путин
Россияне проявили мужество и достоинство, поддержали участников спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:18
2022-12-31T15:18
новый год — 2023
россия
общество
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Россияне проявили мужество и достоинство, поддержали участников спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. "Уходящий год принес большие, кардинальные перемены и для нашей страны, и для всего мира. Он был наполнен волнениями, тревогами и переживаниями. Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества. Наших солдат и офицеров. Всех участников специальной военной операции", - сказал Путин.
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россия, общество, владимир путин
Новый год — 2023, Россия, Общество, Владимир Путин
15:18 31.12.2022
 
Россияне проявили мужество и достоинство, заявил Путин

Путин: россияне проявили мужество и достоинство, поддержали участников спецоперации

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Россияне проявили мужество и достоинство, поддержали участников спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам.
"Уходящий год принес большие, кардинальные перемены и для нашей страны, и для всего мира. Он был наполнен волнениями, тревогами и переживаниями. Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества. Наших солдат и офицеров. Всех участников специальной военной операции", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 15:15
Путин подчеркнул, что суверенитет страны зависит от силы и воли россиян
 
Новый год — 2023РоссияОбществоВладимир Путин
 
 
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