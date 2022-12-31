https://ria.ru/20221231/putin-1842633396.html

Путин подчеркнул, что суверенитет страны зависит от силы и воли россиян

Путин подчеркнул, что суверенитет страны зависит от силы и воли россиян - РИА Новости, 31.12.2022

Путин подчеркнул, что суверенитет страны зависит от силы и воли россиян

Суверенитет и безопасное будущее России зависит от нашей силы и воли, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T15:15

2022-12-31T15:15

2022-12-31T15:53

владимир путин

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Суверенитет и безопасное будущее России зависит от нашей силы и воли, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. Кроме того, президент подчеркнул, что правота на стороне россиян."Нравственная, историческая правота на нашей стороне", - сказал Путин.Гарантии мира и безопасности для России должны быть надежно обеспечены, за это и сражаются военнослужащие в зоне спецоперации, заявил президент."Военнослужащие России, ополченцы, добровольцы сражаются сейчас за родную землю, за правду и справедливость. За то, чтобы гарантии мира и безопасности для России были надежно обеспечены. Все они наши герои. Им сейчас труднее всего", - сказал Путин в новогоднем обращении к россиянам.

https://ria.ru/20221231/putin-1842630764.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия