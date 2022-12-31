https://ria.ru/20221231/putin-1842633396.html
Путин подчеркнул, что суверенитет страны зависит от силы и воли россиян
Путин подчеркнул, что суверенитет страны зависит от силы и воли россиян - РИА Новости, 31.12.2022
Путин подчеркнул, что суверенитет страны зависит от силы и воли россиян
Суверенитет и безопасное будущее России зависит от нашей силы и воли, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:15
2022-12-31T15:15
2022-12-31T15:53
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Суверенитет и безопасное будущее России зависит от нашей силы и воли, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. Кроме того, президент подчеркнул, что правота на стороне россиян."Нравственная, историческая правота на нашей стороне", - сказал Путин.Гарантии мира и безопасности для России должны быть надежно обеспечены, за это и сражаются военнослужащие в зоне спецоперации, заявил президент."Военнослужащие России, ополченцы, добровольцы сражаются сейчас за родную землю, за правду и справедливость. За то, чтобы гарантии мира и безопасности для России были надежно обеспечены. Все они наши герои. Им сейчас труднее всего", - сказал Путин в новогоднем обращении к россиянам.
https://ria.ru/20221231/putin-1842630764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
15:15 31.12.2022 (обновлено: 15:53 31.12.2022)
Путин подчеркнул, что суверенитет страны зависит от силы и воли россиян
Путин: суверенитет и безопасное будущее страны зависит от силы и воли россиян
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Суверенитет и безопасное будущее России зависит от нашей силы и воли, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам.
"Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас. От нашей силы и воли", - сказал Путин.
Кроме того, президент подчеркнул, что правота на стороне россиян.
"Нравственная, историческая правота на нашей стороне", - сказал Путин.
Гарантии мира и безопасности для России должны быть надежно обеспечены, за это и сражаются военнослужащие в зоне спецоперации, заявил президент.
"Военнослужащие России, ополченцы, добровольцы сражаются сейчас за родную землю, за правду и справедливость. За то, чтобы гарантии мира и безопасности для России были надежно обеспечены. Все они наши герои. Им сейчас труднее всего", - сказал Путин в новогоднем обращении к россиянам.