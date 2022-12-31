https://ria.ru/20221231/progulka-1842596771.html

Врач рекомендовал не заниматься экстремальным спортом после новогодней ночи

Врач рекомендовал не заниматься экстремальным спортом после новогодней ночи - РИА Новости, 31.12.2022

Врач рекомендовал не заниматься экстремальным спортом после новогодней ночи

После новогодней ночи стоит прогуляться, отложив привычные спортивные нагрузки, и тем более - занятия экстремальными видами спорта хотя бы на один день, не... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T10:42

2022-12-31T10:42

2022-12-31T10:42

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новый год

общество

андрей тяжельников

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. После новогодней ночи стоит прогуляться, отложив привычные спортивные нагрузки, и тем более - занятия экстремальными видами спорта хотя бы на один день, не стоит весь день проводить на диване, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. "Как бы вы ни провели новогоднюю ночь, не стоит отсыпаться весь день первого января. Если вы проспите слишком долго, вечером будет сложно заснуть, и в результате нарушится весь режим, который сложно восстанавливается. Поэтому проводить первый день нового года не на диване – правильное решение. Но выбирать активности нужно щадящие. Привычные спортивные нагрузки, а тем более - занятия экстремальными видами спорта нужно отложить хотя бы еще на один день", - рассказал Тяжельников. По его словам, прием алкоголя нарушает обмен веществ. Вследствие замедления микроциркуляции к мышцам и сухожилиям организм не сможет доставить питательные вещества, нужные во время занятий. "В результате тренировки могут закончиться различной степени сложности травмами. Так что горнолыжному склону лучше предпочесть равнину. Для всех будут полезны прогулки на свежем воздухе", - добавил он.

https://ria.ru/20221231/pogoda-1842594409.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новый год, общество, андрей тяжельников