https://ria.ru/20221231/progulka-1842596771.html
Врач рекомендовал не заниматься экстремальным спортом после новогодней ночи
Врач рекомендовал не заниматься экстремальным спортом после новогодней ночи - РИА Новости, 31.12.2022
Врач рекомендовал не заниматься экстремальным спортом после новогодней ночи
После новогодней ночи стоит прогуляться, отложив привычные спортивные нагрузки, и тем более - занятия экстремальными видами спорта хотя бы на один день, не... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T10:42
2022-12-31T10:42
2022-12-31T10:42
новый год — 2023
новый год
общество
андрей тяжельников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841760299_368:702:2760:2048_1920x0_80_0_0_d72a68284a8412eb59b2288284946e31.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. После новогодней ночи стоит прогуляться, отложив привычные спортивные нагрузки, и тем более - занятия экстремальными видами спорта хотя бы на один день, не стоит весь день проводить на диване, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. "Как бы вы ни провели новогоднюю ночь, не стоит отсыпаться весь день первого января. Если вы проспите слишком долго, вечером будет сложно заснуть, и в результате нарушится весь режим, который сложно восстанавливается. Поэтому проводить первый день нового года не на диване – правильное решение. Но выбирать активности нужно щадящие. Привычные спортивные нагрузки, а тем более - занятия экстремальными видами спорта нужно отложить хотя бы еще на один день", - рассказал Тяжельников. По его словам, прием алкоголя нарушает обмен веществ. Вследствие замедления микроциркуляции к мышцам и сухожилиям организм не сможет доставить питательные вещества, нужные во время занятий. "В результате тренировки могут закончиться различной степени сложности травмами. Так что горнолыжному склону лучше предпочесть равнину. Для всех будут полезны прогулки на свежем воздухе", - добавил он.
https://ria.ru/20221231/pogoda-1842594409.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841760299_567:513:2614:2048_1920x0_80_0_0_84e8eca7c3dd2168b6bc26f81278b2a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год, общество, андрей тяжельников
Новый год — 2023, Новый год, Общество, Андрей Тяжельников
Врач рекомендовал не заниматься экстремальным спортом после новогодней ночи
Врач рекомендовал отложить занятия экстремальным спортом после новогодней ночи
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. После новогодней ночи стоит прогуляться, отложив привычные спортивные нагрузки, и тем более - занятия экстремальными видами спорта хотя бы на один день, не стоит весь день проводить на диване, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Как бы вы ни провели новогоднюю ночь, не стоит отсыпаться весь день первого января. Если вы проспите слишком долго, вечером будет сложно заснуть, и в результате нарушится весь режим, который сложно восстанавливается. Поэтому проводить первый день нового года не на диване – правильное решение. Но выбирать активности нужно щадящие. Привычные спортивные нагрузки, а тем более - занятия экстремальными видами спорта нужно отложить хотя бы еще на один день", - рассказал Тяжельников.
По его словам, прием алкоголя нарушает обмен веществ. Вследствие замедления микроциркуляции к мышцам и сухожилиям организм не сможет доставить питательные вещества, нужные во время занятий.
"В результате тренировки могут закончиться различной степени сложности травмами. Так что горнолыжному склону лучше предпочесть равнину. Для всех будут полезны прогулки на свежем воздухе", - добавил он.