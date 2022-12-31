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В России завершился осенний призыв 2022 года - РИА Новости, 31.12.2022
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В России завершился осенний призыв 2022 года
В России завершился осенний призыв 2022 года - РИА Новости, 31.12.2022
В России завершился осенний призыв 2022 года
В России завершился осенний призыв, всего на службу заступили 120 тысяч человек, сообщила пресс-служба Министерства обороны. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T17:58
2022-12-31T18:44
безопасность
россия
украина
воздушно-космические силы россии
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России завершился осенний призыв, всего на службу заступили 120 тысяч человек, сообщила пресс-служба Министерства обороны."Осенний 2022 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента России от 30 сентября 2022 года № 691 осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в вооруженные силы, воинские формирования и органы было призвано и направлено 120 тысяч человек", — говорится в заявлении.Отмечается, что с учетом мероприятий в рамках спецоперации на Украине в планы работы военных комиссариатов и призывных комиссий вносились корректировки. Так, призывные комиссии начали работу своевременно с 1 ноября, а отправки призывников со сборных пунктов из разных регионов в войска начались с 15 ноября. В Минобороны заявили, что всех новобранцев перед отправкой к местам прохождения службы обеспечили повседневной формой одежды: для ВМФ — черного цвета, для ВКС и ВДВ — синего, для остальных видов и родов войск — защитного цвета, а также банковскими и персональными электронными картами, несессерами. "Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев осваивают современную военную технику и получают военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники", — пояснили в ведомстве.Там подчеркнули, что призванных на военную службы граждан не привлекают к участию в спецоперации, а "военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания".В министерстве сообщили, что для обеспечения воинских перевозок задействовали 14 рейсов самолетов авиации вооруженных сил, шесть воинских эшелонов, 156 рейсов гражданской авиации, более двух тысяч вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей. "Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России была организована система контроля за ходом призыва граждан на военную службу на всех уровнях. При этом основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации, направленного в первую очередь на дискредитацию вооруженных сил", — заявили в Минобороны.Уточняется, что особое внимание уделено комплектованию научных, научно-производственных рот, куда направили около 450 человек, а также спортивных рот, куда направили около 200 человек — членов сборной России по олимпийским видам спорта. Так же, как и в предыдущие призывные кампании, мужчины, прибывшие в военкоматы муниципальных образований, получили право выбора пройти военную службу в различных видах вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора. "В ходе осенней призывной кампании 2022 года была организована работа прямых телефонных линий Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил и организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов и Северного флота, на которые поступило около двух тысяч звонков", — рассказали в министерстве.Большинство призывников и их родственников интересовали вопросы о порядке предоставления отсрочек от военной службы по призыву, добавили в ведомстве.
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безопасность, россия, украина, воздушно-космические силы россии, воздушно-десантные войска россии
Безопасность, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Воздушно-десантные войска России
17:58 31.12.2022 (обновлено: 18:44 31.12.2022)
 
В России завершился осенний призыв 2022 года

В России завершился осенний призыв 2022 года, на службу направлены 120 тысяч человек

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкПризывники на построении
Призывники на построении - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Призывники на построении. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России завершился осенний призыв, всего на службу заступили 120 тысяч человек, сообщила пресс-служба Министерства обороны.
"Осенний 2022 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента России от 30 сентября 2022 года № 691 осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в вооруженные силы, воинские формирования и органы было призвано и направлено 120 тысяч человек", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что с учетом мероприятий в рамках спецоперации на Украине в планы работы военных комиссариатов и призывных комиссий вносились корректировки. Так, призывные комиссии начали работу своевременно с 1 ноября, а отправки призывников со сборных пунктов из разных регионов в войска начались с 15 ноября.
В Минобороны заявили, что всех новобранцев перед отправкой к местам прохождения службы обеспечили повседневной формой одежды: для ВМФ — черного цвета, для ВКС и ВДВ — синего, для остальных видов и родов войск — защитного цвета, а также банковскими и персональными электронными картами, несессерами.
"Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев осваивают современную военную технику и получают военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники", — пояснили в ведомстве.
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Там подчеркнули, что призванных на военную службы граждан не привлекают к участию в спецоперации, а "военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания".
В министерстве сообщили, что для обеспечения воинских перевозок задействовали 14 рейсов самолетов авиации вооруженных сил, шесть воинских эшелонов, 156 рейсов гражданской авиации, более двух тысяч вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей.
"Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России была организована система контроля за ходом призыва граждан на военную службу на всех уровнях. При этом основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации, направленного в первую очередь на дискредитацию вооруженных сил", — заявили в Минобороны.
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Уточняется, что особое внимание уделено комплектованию научных, научно-производственных рот, куда направили около 450 человек, а также спортивных рот, куда направили около 200 человек — членов сборной России по олимпийским видам спорта.
Так же, как и в предыдущие призывные кампании, мужчины, прибывшие в военкоматы муниципальных образований, получили право выбора пройти военную службу в различных видах вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.
"В ходе осенней призывной кампании 2022 года была организована работа прямых телефонных линий Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил и организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов и Северного флота, на которые поступило около двух тысяч звонков", — рассказали в министерстве.
Большинство призывников и их родственников интересовали вопросы о порядке предоставления отсрочек от военной службы по призыву, добавили в ведомстве.
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Призыв на военную службу в РФ
 
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