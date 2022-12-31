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Правительство Украины утвердило новый порядок военного учета призывников
Правительство Украины утвердило новый порядок военного учета призывников - РИА Новости, 31.12.2022
Правительство Украины утвердило новый порядок военного учета призывников
Кабинет министров Украины утвердил новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T10:55
2022-12-31T10:55
2022-12-31T10:55
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины утвердил новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. "Утвержден новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", - приводит слова Мельничука издание "УНН". По его словам, в соответствии с новыми правилами предусмотрено осуществление ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины. Представитель кабмина отметил, что утвержденный порядок совершенствует отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями по вопросам организации и ведения военного учета. Из-за отсутствия должного учета военнообязанных военкоматы не располагают "реальными списками", на основании которых можно было бы проводить всеобщую мобилизацию, ранее мобилизация реализовалась через крупные предприятия, "по селам и по небольшим городкам, где мужчины все на виду", и не была массовой, сообщало ранее издание "Страна" со ссылкой на источник в украинском минобороны.
https://ria.ru/20221230/vsu-1842498614.html
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в мире, владимир зеленский, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада Украины
Правительство Украины утвердило новый порядок военного учета призывников
Власти Украины сообщили об изменении порядка военного учета призывников
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Кабинет министров Украины утвердил новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, сообщил
представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского
продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
"Утвержден новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", - приводит слова Мельничука издание "УНН".
По его словам, в соответствии с новыми правилами предусмотрено осуществление ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины.
Представитель кабмина отметил, что утвержденный порядок совершенствует отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями по вопросам организации и ведения военного учета.
Из-за отсутствия должного учета военнообязанных военкоматы не располагают "реальными списками", на основании которых можно было бы проводить всеобщую мобилизацию, ранее мобилизация реализовалась через крупные предприятия, "по селам и по небольшим городкам, где мужчины все на виду", и не была массовой, сообщало ранее издание "Страна" со ссылкой на источник в украинском минобороны.