https://ria.ru/20221231/prizyv-1842597780.html

Правительство Украины утвердило новый порядок военного учета призывников

Правительство Украины утвердило новый порядок военного учета призывников - РИА Новости, 31.12.2022

Правительство Украины утвердило новый порядок военного учета призывников

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T10:55

2022-12-31T10:55

2022-12-31T10:55

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины утвердил новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. "Утвержден новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", - приводит слова Мельничука издание "УНН". По его словам, в соответствии с новыми правилами предусмотрено осуществление ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины. Представитель кабмина отметил, что утвержденный порядок совершенствует отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями по вопросам организации и ведения военного учета. Из-за отсутствия должного учета военнообязанных военкоматы не располагают "реальными списками", на основании которых можно было бы проводить всеобщую мобилизацию, ранее мобилизация реализовалась через крупные предприятия, "по селам и по небольшим городкам, где мужчины все на виду", и не была массовой, сообщало ранее издание "Страна" со ссылкой на источник в украинском минобороны.

https://ria.ru/20221230/vsu-1842498614.html

https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html

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в мире, владимир зеленский, украина, верховная рада украины