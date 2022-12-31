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Пригожин заявил, что встречает Новый год с бойцами в ЛНР - РИА Новости, 01.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/prigozhin-1842677022.html
Пригожин заявил, что встречает Новый год с бойцами в ЛНР
Пригожин заявил, что встречает Новый год с бойцами в ЛНР - РИА Новости, 01.01.2023
Пригожин заявил, что встречает Новый год с бойцами в ЛНР
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил РИА Новости, что встречает Новый год в ЛНР, чтобы быть рядом со своими бойцами и поддержать их. РИА Новости, 01.01.2023
2022-12-31T23:41
2023-01-01T09:11
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил РИА Новости, что встречает Новый год в ЛНР, чтобы быть рядом со своими бойцами и поддержать их. "Ребята здесь, поэтому с ними и надо встречать Новый год. В Питере - пластиковые елочки, а здесь все - по-настоящему. Сюда ребята когда первый раз приезжают, говорят: здесь все по-настоящему", - отметил Пригожин. Основатель группы лично встретился с бойцами, поздравив их с праздником и пожелав удачи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Пригожин встретил Новый год среди своих бойцов в ЛНР
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил РИА Новости, что встречает Новый год в ЛНР, чтобы быть рядом со своими бойцами и поддержать их. "Ребята здесь, поэтому с ними и надо встречать Новый год. В Питере - пластиковые елочки, а здесь все - по-настоящему. Сюда ребята когда первый раз приезжают, говорят: здесь все по-настоящему", - отметил Пригожин.
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евгений пригожин, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Луганская Народная Республика
23:41 31.12.2022 (обновлено: 09:11 01.01.2023)
 
Пригожин заявил, что встречает Новый год с бойцами в ЛНР

Пригожин заявил, что встречает Новый год в ЛНР, чтобы быть рядом с бойцами и поддержать их

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил РИА Новости, что встречает Новый год в ЛНР, чтобы быть рядом со своими бойцами и поддержать их.
"Ребята здесь, поэтому с ними и надо встречать Новый год. В Питере - пластиковые елочки, а здесь все - по-настоящему. Сюда ребята когда первый раз приезжают, говорят: здесь все по-настоящему", - отметил Пригожин.
Основатель группы лично встретился с бойцами, поздравив их с праздником и пожелав удачи.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПригожинЛуганская Народная Республика
 
 
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