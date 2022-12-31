https://ria.ru/20221231/prigozhin-1842677022.html

Пригожин заявил, что встречает Новый год с бойцами в ЛНР

Пригожин заявил, что встречает Новый год с бойцами в ЛНР - РИА Новости, 01.01.2023

Пригожин заявил, что встречает Новый год с бойцами в ЛНР

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил РИА Новости, что встречает Новый год в ЛНР, чтобы быть рядом со своими бойцами и поддержать их. РИА Новости, 01.01.2023

2022-12-31T23:41

2022-12-31T23:41

2023-01-01T09:11

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил РИА Новости, что встречает Новый год в ЛНР, чтобы быть рядом со своими бойцами и поддержать их. "Ребята здесь, поэтому с ними и надо встречать Новый год. В Питере - пластиковые елочки, а здесь все - по-настоящему. Сюда ребята когда первый раз приезжают, говорят: здесь все по-настоящему", - отметил Пригожин. Основатель группы лично встретился с бойцами, поздравив их с праздником и пожелав удачи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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Пригожин встретил Новый год среди своих бойцов в ЛНР Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил РИА Новости, что встречает Новый год в ЛНР, чтобы быть рядом со своими бойцами и поддержать их. "Ребята здесь, поэтому с ними и надо встречать Новый год. В Питере - пластиковые елочки, а здесь все - по-настоящему. Сюда ребята когда первый раз приезжают, говорят: здесь все по-настоящему", - отметил Пригожин. 2022-12-31T23:41 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

евгений пригожин, луганская народная республика