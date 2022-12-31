https://ria.ru/20221231/post-1842653087.html
Священник рассказал о главной проблеме Нового года для верующих
Священник рассказал о главной проблеме Нового года для верующих - РИА Новости, 31.12.2022
Священник рассказал о главной проблеме Нового года для верующих
Новый год приходится на Рождественский пост, поэтому это стало проблемой для верующих, их задача – отметить его, но не как главный праздник, ведь впереди... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T17:31
2022-12-31T17:31
2022-12-31T17:31
религия
максим первозванский
ссср
русская православная церковь
католическое рождество
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Новый год приходится на Рождественский пост, поэтому это стало проблемой для верующих, их задача – отметить его, но не как главный праздник, ведь впереди Рождество, рассказал РИА Новости клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе, протоиерей Максим Первозванский. У прихожан Русской православной церкви Новый год приходится на Рождественский пост (Рождество Христово встречают 7 января). Поэтому, добавляет он, для церковного человека празднование Нового года – "проблема, ведь время постное". "Но впереди выходная неделя, гости и так далее – от этого никуда не деться. И совершенно нормально сделать из нее неделю предпраздничную: провести время с семьей, съездить в гости к родителям или детям, уехать за город, заняться полезными домашними делами. То есть задача православного – отпраздновать Новый год, но не как главный праздник, ведь Рождество – еще впереди", - советует священник. Он напомнил, что есть в церкви и "необязательная традиция". Так, во многих храмах в ночь на 1 января проходят ночные службы и некоторые верующие "в противовес общему разгулу идут молиться, особенно если кругом много грохота, и все равно не заснешь", а остальные, по его словам, как правило, встречают Новый год за постным столом. "На новогоднем столе дозволяется рыба, ведь строже рождественский пост становится 2 января. Новый год предполагает спокойное празднование без разгула алкоголя и так далее. Например, мы с семьей встречаем за столом – с курантами, речью президента, но без пошлых "голубых огоньков". Потом общаемся, играем и идем спать", - рассказал протоиерей. Он добавил, что сейчас в связи с СВО отменяются фейерверки, умеренно украшаются города, улицы, "так что в этом году для большинства граждан рекомендации по встрече нового года примерно совпадают с обычными рекомендациями церкви об умеренности такого празднования".
https://ria.ru/20221231/vremya-1842177136.html
ссср
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим первозванский, ссср, русская православная церковь, католическое рождество
Религия, Максим Первозванский, СССР, Русская православная церковь, Католическое Рождество
Священник рассказал о главной проблеме Нового года для верующих
Священник: Новый год приходится на Рождественский пост, это проблема для верующих
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Новый год приходится на Рождественский пост, поэтому это стало проблемой для верующих, их задача – отметить его, но не как главный праздник, ведь впереди Рождество, рассказал РИА Новости клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе, протоиерей Максим Первозванский.
У прихожан Русской православной церкви
Новый год приходится на Рождественский пост (Рождество Христово встречают 7 января).
"В сознании обычного россиянина Новый год – главный праздник. Сначала Рождество было запрещено в СССР, а в 30-е годы зимний праздник возвратили со всей рождественской атрибутикой: бессонной ночью - "всенощным бдением", елкой, застольем, добрым домашним праздником", - сказал Первозванский.
Поэтому, добавляет он, для церковного человека празднование Нового года – "проблема, ведь время постное".
"Но впереди выходная неделя, гости и так далее – от этого никуда не деться. И совершенно нормально сделать из нее неделю предпраздничную: провести время с семьей, съездить в гости к родителям или детям, уехать за город, заняться полезными домашними делами. То есть задача православного – отпраздновать Новый год, но не как главный праздник, ведь Рождество – еще впереди", - советует священник.
Он напомнил, что есть в церкви и "необязательная традиция". Так, во многих храмах в ночь на 1 января проходят ночные службы и некоторые верующие "в противовес общему разгулу идут молиться, особенно если кругом много грохота, и все равно не заснешь", а остальные, по его словам, как правило, встречают Новый год за постным столом.
"На новогоднем столе дозволяется рыба, ведь строже рождественский пост становится 2 января. Новый год предполагает спокойное празднование без разгула алкоголя и так далее. Например, мы с семьей встречаем за столом – с курантами, речью президента, но без пошлых "голубых огоньков". Потом общаемся, играем и идем спать", - рассказал протоиерей.
Он добавил, что сейчас в связи с СВО отменяются фейерверки, умеренно украшаются города, улицы, "так что в этом году для большинства граждан рекомендации по встрече нового года примерно совпадают с обычными рекомендациями церкви об умеренности такого празднования".