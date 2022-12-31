Рейтинг@Mail.ru
На Алтае две недели ищут пропавшего подростка - РИА Новости, 31.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221231/podrostok-1842590684.html
На Алтае две недели ищут пропавшего подростка
На Алтае две недели ищут пропавшего подростка - РИА Новости, 31.12.2022
На Алтае две недели ищут пропавшего подростка
Пропавшего 15-летнего мальчика уже две недели ищут в Алтайском крае, полиция просит помощи у общественности, сообщили журналистам в пресс-службе регионального... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T08:59
2022-12-31T08:59
происшествия
алтайский край
барнаул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
БАРНАУЛ, 31 дек - РИА Новости. Пропавшего 15-летнего мальчика уже две недели ищут в Алтайском крае, полиция просит помощи у общественности, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МВД. "Требуется помощь общественности. По имеющейся информации, потерявшийся подросток направился в сторону Барнаула", - говорится в сообщении. Также уточняется, что пропавшему мальчику 15 лет. "Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Бийское" разыскивается Жуков Никита Валерьевич, который 16.12.2022 года около 23:00 (19.00 мск - ред) ушел из дома и не вернулся. Его приметы: на вид 15-16 лет, рост 165 см, худощавый, волос темно-русый, глаза карие. Был одет в пуховик бежевого цвета, вязаную шапку темно синего цвета, черные джинсы, кроссовки черные… По имеющейся информации, 17.12.2022 около 11 часов 00 минут (7.00 мск - ред) он находился на автодороге у поворота в с. Буланиха Зонального района", - говорится в сообщении. Полицейские просят откликнуться водителей, у которых сохранилась запись с видеорегистратора, которые с 10 часов 30 минут (6.30 мск - ред) до 12.00 (8:00 мск - ред) проезжали участок "Буланиха - поворот на село Троицкое". "Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8 999 331 12 32, 8 (3854) 394184 либо 102", - говорится а ориентировке.
https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html
https://ria.ru/20221019/deti-1825074240.html
алтайский край
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край, барнаул
Происшествия, Алтайский край, Барнаул
08:59 31.12.2022
 
На Алтае две недели ищут пропавшего подростка

В Алтайском крае 16 декабря ушел из дома и не вернулся 15-летний мальчик

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 31 дек - РИА Новости. Пропавшего 15-летнего мальчика уже две недели ищут в Алтайском крае, полиция просит помощи у общественности, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МВД.
"Требуется помощь общественности. По имеющейся информации, потерявшийся подросток направился в сторону Барнаула", - говорится в сообщении.
Поиск пропавших в лесной полосе
25 мая, 07:20
"ЛизаАлерт": в России ежегодно пропадают более 40 тысяч детей
Также уточняется, что пропавшему мальчику 15 лет.
"Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Бийское" разыскивается Жуков Никита Валерьевич, который 16.12.2022 года около 23:00 (19.00 мск - ред) ушел из дома и не вернулся. Его приметы: на вид 15-16 лет, рост 165 см, худощавый, волос темно-русый, глаза карие. Был одет в пуховик бежевого цвета, вязаную шапку темно синего цвета, черные джинсы, кроссовки черные… По имеющейся информации, 17.12.2022 около 11 часов 00 минут (7.00 мск - ред) он находился на автодороге у поворота в с. Буланиха Зонального района", - говорится в сообщении.
Полицейские просят откликнуться водителей, у которых сохранилась запись с видеорегистратора, которые с 10 часов 30 минут (6.30 мск - ред) до 12.00 (8:00 мск - ред) проезжали участок "Буланиха - поворот на село Троицкое".
"Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8 999 331 12 32, 8 (3854) 394184 либо 102", - говорится а ориентировке.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 12:16
Бастрыкин рассказал о поиске пропавших детей
 
ПроисшествияАлтайский крайБарнаул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала