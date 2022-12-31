https://ria.ru/20221231/podrostok-1842590684.html

На Алтае две недели ищут пропавшего подростка

На Алтае две недели ищут пропавшего подростка - РИА Новости, 31.12.2022

На Алтае две недели ищут пропавшего подростка

Пропавшего 15-летнего мальчика уже две недели ищут в Алтайском крае, полиция просит помощи у общественности, сообщили журналистам в пресс-службе регионального... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T08:59

2022-12-31T08:59

2022-12-31T08:59

происшествия

алтайский край

барнаул

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БАРНАУЛ, 31 дек - РИА Новости. Пропавшего 15-летнего мальчика уже две недели ищут в Алтайском крае, полиция просит помощи у общественности, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МВД. "Требуется помощь общественности. По имеющейся информации, потерявшийся подросток направился в сторону Барнаула", - говорится в сообщении. Также уточняется, что пропавшему мальчику 15 лет. "Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Бийское" разыскивается Жуков Никита Валерьевич, который 16.12.2022 года около 23:00 (19.00 мск - ред) ушел из дома и не вернулся. Его приметы: на вид 15-16 лет, рост 165 см, худощавый, волос темно-русый, глаза карие. Был одет в пуховик бежевого цвета, вязаную шапку темно синего цвета, черные джинсы, кроссовки черные… По имеющейся информации, 17.12.2022 около 11 часов 00 минут (7.00 мск - ред) он находился на автодороге у поворота в с. Буланиха Зонального района", - говорится в сообщении. Полицейские просят откликнуться водителей, у которых сохранилась запись с видеорегистратора, которые с 10 часов 30 минут (6.30 мск - ред) до 12.00 (8:00 мск - ред) проезжали участок "Буланиха - поворот на село Троицкое". "Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8 999 331 12 32, 8 (3854) 394184 либо 102", - говорится а ориентировке.

https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html

https://ria.ru/20221019/deti-1825074240.html

алтайский край

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край, барнаул