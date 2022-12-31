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Тверской губернатор вручил подарок мальчику из Запорожской области
Тверской губернатор вручил подарок мальчику из Запорожской области - РИА Новости, 31.12.2022
Тверской губернатор вручил подарок мальчику из Запорожской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил новогодний подарок мальчику в Запорожской области в рамках акции "Елка желаний", сообщило правительство региона. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:14
2022-12-31T14:14
2022-12-31T14:14
россия
общество
игорь руденя
запорожская область
елка желаний
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РЯЗАНЬ, 31 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил новогодний подарок мальчику в Запорожской области в рамках акции "Елка желаний", сообщило правительство региона. "Тридцатого декабря губернатор Игорь Руденя в рамках федеральной акции "Елка желаний" исполнил новогоднюю мечту 4-летнего мальчика Алексея из Запорожской области. Малыш загадал получить в подарок на Новый год конструктор. Подарок Игорь Руденя вручил Алексею лично – специально для этого он приехал в Запорожскую область в преддверии Нового года", - говорится в сообщении. Также глава Тверской области подарил мальчику спортивную форму для занятий каратэ, книгу тверской писательницы Гайды Лагздынь, футбольный мяч и сладкие подарки. Родителям Алексея – новый телевизор. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, игорь руденя, запорожская область, елка желаний
Россия, Общество, Игорь Руденя, Запорожская область, Елка желаний
Тверской губернатор вручил подарок мальчику из Запорожской области
Глава Тверской области Руденя вручил новогодний подарок мальчику в Запорожской области
РЯЗАНЬ, 31 дек – РИА Новости.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил новогодний подарок мальчику в Запорожской области в рамках акции "Елка желаний", сообщило
правительство региона.
"Тридцатого декабря губернатор Игорь Руденя в рамках федеральной акции "Елка желаний" исполнил новогоднюю мечту 4-летнего мальчика Алексея из Запорожской области. Малыш загадал получить в подарок на Новый год конструктор. Подарок Игорь Руденя вручил Алексею лично – специально для этого он приехал в Запорожскую область в преддверии Нового года", - говорится в сообщении.
Также глава Тверской области подарил мальчику спортивную форму для занятий каратэ, книгу тверской писательницы Гайды Лагздынь, футбольный мяч и сладкие подарки. Родителям Алексея – новый телевизор.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.