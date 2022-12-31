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Из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих - РИА Новости, 31.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/plennye-1842644216.html
Из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих
Из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих - РИА Новости, 31.12.2022
Из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих
Более 80 российских военнослужащих освободили из украинского плена, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T16:21
2022-12-31T21:37
россия
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Более 80 российских военнослужащих освободили из украинского плена, сообщили в Минобороны.Военно-транспортные самолеты доставят всех освобожденных в Москву на лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.В последние недели Минобороны уже сообщало о возвращении пленных: 1 декабря в Россию вернулись 50 человек, спустя пять дней — еще 60.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221229/sbu-1842075895.html
россия
украина
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353
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Десятки военнослужащих вернулись из украинского плена перед Новым годом. Видео Минобороны РФ
Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена российскими военными
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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
16:21 31.12.2022 (обновлено: 21:37 31.12.2022)
 
Из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих

Минобороны заявило о возвращении из украинского плена 82 российских военнослужащих

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Более 80 российских военнослужащих освободили из украинского плена, сообщили в Минобороны.
"Тридцать первого декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказали в ведомстве.
Военно-транспортные самолеты доставят всех освобожденных в Москву на лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
В последние недели Минобороны уже сообщало о возвращении пленных: 1 декабря в Россию вернулись 50 человек, спустя пять дней — еще 60.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Боец ДНР: СБУ заставляла пленных давать ложные показания на депутата Госдумы Делимханова - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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