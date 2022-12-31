https://ria.ru/20221231/plennye-1842644216.html

Из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих

Из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих - РИА Новости, 31.12.2022

Из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих

Более 80 российских военнослужащих освободили из украинского плена, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T16:21

2022-12-31T16:21

2022-12-31T21:37

россия

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Более 80 российских военнослужащих освободили из украинского плена, сообщили в Минобороны.Военно-транспортные самолеты доставят всех освобожденных в Москву на лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.В последние недели Минобороны уже сообщало о возвращении пленных: 1 декабря в Россию вернулись 50 человек, спустя пять дней — еще 60.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221229/sbu-1842075895.html

россия

украина

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Десятки военнослужащих вернулись из украинского плена перед Новым годом. Видео Минобороны РФ Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена российскими военными 2022-12-31T16:21 true PT2M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)