https://ria.ru/20221231/pereprava-1842675652.html

Работу Керченской переправы приостановили из-за тумана

Работу Керченской переправы приостановили из-за тумана - РИА Новости, 31.12.2022

Работу Керченской переправы приостановили из-за тумана

Работа Керченской переправы временно приостановлена из-за погодных условий, сообщается на сайте ГУМЧС по Крыму. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T23:15

2022-12-31T23:15

2022-12-31T23:15

республика крым

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Работа Керченской переправы временно приостановлена из-за погодных условий, сообщается на сайте ГУМЧС по Крыму. "По информации Керченского морского порта, в связи с погодными условиями (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221221/most-1840336273.html

республика крым

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

республика крым