https://ria.ru/20221231/pereprava-1842675652.html
Работу Керченской переправы приостановили из-за тумана
Работу Керченской переправы приостановили из-за тумана - РИА Новости, 31.12.2022
Работу Керченской переправы приостановили из-за тумана
Работа Керченской переправы временно приостановлена из-за погодных условий, сообщается на сайте ГУМЧС по Крыму. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T23:15
2022-12-31T23:15
2022-12-31T23:15
республика крым
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Работа Керченской переправы временно приостановлена из-за погодных условий, сообщается на сайте ГУМЧС по Крыму. "По информации Керченского морского порта, в связи с погодными условиями (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221221/most-1840336273.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым
Работу Керченской переправы приостановили из-за тумана
МЧС: работу Керченской переправы временно приостановили из-за погодных условий