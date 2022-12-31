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Работу Керченской переправы приостановили из-за тумана - РИА Новости, 31.12.2022
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Работу Керченской переправы приостановили из-за тумана
Работу Керченской переправы приостановили из-за тумана - РИА Новости, 31.12.2022
Работу Керченской переправы приостановили из-за тумана
Работа Керченской переправы временно приостановлена из-за погодных условий, сообщается на сайте ГУМЧС по Крыму. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T23:15
2022-12-31T23:15
республика крым
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Работа Керченской переправы временно приостановлена из-за погодных условий, сообщается на сайте ГУМЧС по Крыму. "По информации Керченского морского порта, в связи с погодными условиями (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.
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республика крым
Республика Крым
23:15 31.12.2022
 
Работу Керченской переправы приостановили из-за тумана

МЧС: работу Керченской переправы временно приостановили из-за погодных условий

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Работа Керченской переправы временно приостановлена из-за погодных условий, сообщается на сайте ГУМЧС по Крыму.
"По информации Керченского морского порта, в связи с погодными условиями (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.
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