https://ria.ru/20221231/pashinyan-1842677252.html
Пашинян: современная армия нужна Армении не для войны, а для мира
Пашинян: современная армия нужна Армении не для войны, а для мира - РИА Новости, 31.12.2022
Пашинян: современная армия нужна Армении не для войны, а для мира
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе новогоднего обращения к соотечественникам заявил, что современная армия нужна стране не для войны, а для мира. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T23:49
2022-12-31T23:49
2022-12-31T23:49
в мире
никол пашинян
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837443553_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_aacdc1a08cce67bd7cc31b0331b1b8bf.jpg
ЕРЕВАН, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе новогоднего обращения к соотечественникам заявил, что современная армия нужна стране не для войны, а для мира. По его словам, параллельно "должно происходить как минимум удвоение размера заработной платы военнослужащих, должна действовать система социальных гарантий для военнослужащих и членов их семей, должны быть приобретены новое вооружение и новая техника". "Но такая армия нужна нам не для войны, а для мира, для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности. Мы не заримся на чужую землю и ожидаем, что и другие не будут зариться на нашу землю, и по этой формуле мы готовы идти на мир", - отметил армянский премьер.
https://ria.ru/20221229/karabakh-1842123481.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837443553_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_aece3bbac32b3661547f6aaff2b027b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, армения
В мире, Никол Пашинян, Армения
Пашинян: современная армия нужна Армении не для войны, а для мира
Пашинян заявил, что современная армия нужна Армении не для войны, а для мира
ЕРЕВАН, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе новогоднего обращения к соотечественникам заявил, что современная армия нужна стране не для войны, а для мира.
"Начатые в армии глубокие и комплексные реформы имеют ключевое значение. Начато формирование зиждущейся на грамотных, патриотичных, профессиональных солдатах и офицерах армии, отвечающей современным требованиям и условиям", - сказал Пашинян.
По его словам, параллельно "должно происходить как минимум удвоение размера заработной платы военнослужащих, должна действовать система социальных гарантий для военнослужащих и членов их семей, должны быть приобретены новое вооружение и новая техника".
"Но такая армия нужна нам не для войны, а для мира, для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности. Мы не заримся на чужую землю и ожидаем, что и другие не будут зариться на нашу землю, и по этой формуле мы готовы идти на мир", - отметил армянский премьер.