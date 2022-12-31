https://ria.ru/20221231/pashinyan-1842677252.html

Пашинян: современная армия нужна Армении не для войны, а для мира

Пашинян: современная армия нужна Армении не для войны, а для мира - РИА Новости, 31.12.2022

Пашинян: современная армия нужна Армении не для войны, а для мира

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе новогоднего обращения к соотечественникам заявил, что современная армия нужна стране не для войны, а для мира. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T23:49

2022-12-31T23:49

2022-12-31T23:49

в мире

никол пашинян

армения

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ЕРЕВАН, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе новогоднего обращения к соотечественникам заявил, что современная армия нужна стране не для войны, а для мира. По его словам, параллельно "должно происходить как минимум удвоение размера заработной платы военнослужащих, должна действовать система социальных гарантий для военнослужащих и членов их семей, должны быть приобретены новое вооружение и новая техника". "Но такая армия нужна нам не для войны, а для мира, для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности. Мы не заримся на чужую землю и ожидаем, что и другие не будут зариться на нашу землю, и по этой формуле мы готовы идти на мир", - отметил армянский премьер.

https://ria.ru/20221229/karabakh-1842123481.html

армения

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, никол пашинян, армения