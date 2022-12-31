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Пашинян: современная армия нужна Армении не для войны, а для мира - РИА Новости, 31.12.2022
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Пашинян: современная армия нужна Армении не для войны, а для мира
Пашинян: современная армия нужна Армении не для войны, а для мира - РИА Новости, 31.12.2022
Пашинян: современная армия нужна Армении не для войны, а для мира
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе новогоднего обращения к соотечественникам заявил, что современная армия нужна стране не для войны, а для мира. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T23:49
2022-12-31T23:49
в мире
никол пашинян
армения
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ЕРЕВАН, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе новогоднего обращения к соотечественникам заявил, что современная армия нужна стране не для войны, а для мира. По его словам, параллельно "должно происходить как минимум удвоение размера заработной платы военнослужащих, должна действовать система социальных гарантий для военнослужащих и членов их семей, должны быть приобретены новое вооружение и новая техника". "Но такая армия нужна нам не для войны, а для мира, для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности. Мы не заримся на чужую землю и ожидаем, что и другие не будут зариться на нашу землю, и по этой формуле мы готовы идти на мир", - отметил армянский премьер.
https://ria.ru/20221229/karabakh-1842123481.html
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в мире, никол пашинян, армения
В мире, Никол Пашинян, Армения
23:49 31.12.2022
 
Пашинян: современная армия нужна Армении не для войны, а для мира

Пашинян заявил, что современная армия нужна Армении не для войны, а для мира

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе новогоднего обращения к соотечественникам заявил, что современная армия нужна стране не для войны, а для мира.
"Начатые в армии глубокие и комплексные реформы имеют ключевое значение. Начато формирование зиждущейся на грамотных, патриотичных, профессиональных солдатах и офицерах армии, отвечающей современным требованиям и условиям", - сказал Пашинян.
По его словам, параллельно "должно происходить как минимум удвоение размера заработной платы военнослужащих, должна действовать система социальных гарантий для военнослужащих и членов их семей, должны быть приобретены новое вооружение и новая техника".
"Но такая армия нужна нам не для войны, а для мира, для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности. Мы не заримся на чужую землю и ожидаем, что и другие не будут зариться на нашу землю, и по этой формуле мы готовы идти на мир", - отметил армянский премьер.
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