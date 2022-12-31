В Киеве осквернили памятник Пушкину
Страна.ua: вандалы осквернили памятник Пушкину в Киеве
© фото очевидцаОскверненный памятник Александру Пушкину в Киеве
© фото очевидца
Оскверненный памятник Александру Пушкину в Киеве
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вандалы осквернили в Киеве памятник русскому поэту Александру Пушкину, обрисовав монумент красной и желтой краской, сообщает в субботу интернет-издание "Страна.ua".
"В Киеве разрисовали красной и желтой краской самый большой на Украине памятник Пушкину. Он расположен в одноименном парке на Шулявке (район - ред.)", - сообщает издание в Telegram-канале.
30 декабря 2022, 17:47Специальная военная операция на УкраинеВ Краматорске демонтировали бюст Пушкина
Днем ранее департамент культуры Киевской городской госадминистрации обратился в экспертный совет по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма при минкульте Украины по поводу рассмотрения вопроса о демонтаже памятника Пушкину в столице, сообщил изданию "Укринформ" директор департамента Сергей Анжияк. По его словам, на сегодняшний день в городе Киеве есть памятник Пушкину, который состоит на государственном учете "как памятник искусства национального значения", необходимо рассмотреть вопрос на заседании комиссии о его сносе.
Рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, ранее принимала решение о том, что в Киеве нужно убрать из публичного пространства бюст Пушкина.
Ранее в Черновцах уже демонтировали два памятника поэту. Также памятники Пушкину демонтировали в Житомире, Кременчуге, Харькове, Тульчине и Днепропетровске.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
23 декабря 2022, 16:00В украинских Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину