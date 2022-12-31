https://ria.ru/20221231/pamyatnik-1842601031.html

В Киеве осквернили памятник Пушкину

В Киеве осквернили памятник Пушкину - РИА Новости, 31.12.2022

В Киеве осквернили памятник Пушкину

Вандалы осквернили в Киеве памятник русскому поэту Александру Пушкину, обрисовав монумент красной и желтой краской, сообщает в субботу интернет-издание... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T11:27

2022-12-31T11:27

2022-12-31T11:27

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вандалы осквернили в Киеве памятник русскому поэту Александру Пушкину, обрисовав монумент красной и желтой краской, сообщает в субботу интернет-издание "Страна.ua". "В Киеве разрисовали красной и желтой краской самый большой на Украине памятник Пушкину. Он расположен в одноименном парке на Шулявке (район - ред.)", - сообщает издание в Telegram-канале. Днем ранее департамент культуры Киевской городской госадминистрации обратился в экспертный совет по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма при минкульте Украины по поводу рассмотрения вопроса о демонтаже памятника Пушкину в столице, сообщил изданию "Укринформ" директор департамента Сергей Анжияк. По его словам, на сегодняшний день в городе Киеве есть памятник Пушкину, который состоит на государственном учете "как памятник искусства национального значения", необходимо рассмотреть вопрос на заседании комиссии о его сносе. Рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, ранее принимала решение о том, что в Киеве нужно убрать из публичного пространства бюст Пушкина. Ранее в Черновцах уже демонтировали два памятника поэту. Также памятники Пушкину демонтировали в Житомире, Кременчуге, Харькове, Тульчине и Днепропетровске. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20221230/demontazh-1842529062.html

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в мире, александр пушкин, сергей лавров, россия, украина, киев, страна.ua