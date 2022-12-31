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Посол России рассказал об ожиданиях потепления отношений с Молдавией - РИА Новости, 31.12.2022
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Посол России рассказал об ожиданиях потепления отношений с Молдавией
Посол России рассказал об ожиданиях потепления отношений с Молдавией - РИА Новости, 31.12.2022
Посол России рассказал об ожиданиях потепления отношений с Молдавией
Посол России в Молдавии Олег Васнецов выразил надежду, что в новом году отношения между Кишиневом и Москвой улучшатся. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:41
2022-12-31T15:41
в мире
майя санду
россия
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 31 дек – РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов выразил надежду, что в новом году отношения между Кишиневом и Москвой улучшатся. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила в СМИ, что власти страны не поддерживают сейчас отношения с руководством России из-за событий на Украине. "Россия надеется, что в наступающем Новом году очередная страница истории отношений Российской Федерации и Республики Молдова наполнится позитивными событиями, выстроенными с учётом взаимной выгоды, равноправного сотрудничества и интересов народов наших стран", - говорится в Новогоднем поздравительном сообщении главы российской дипмиссии в Молдавии, опубликованном на официальном сайте посольства РФ. Васнецов напомнил, что со времён молдавского господаря Дмитрия Кантемира и Императора России Петра I народы двух стран сплачивают многовековая общая история, братские отношения, единая православная вера, традиционные ценности и тесные культурные связи.
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в мире, майя санду, россия, молдавия, кишинев
В мире, Майя Санду, Россия, Молдавия, Кишинев
15:41 31.12.2022
 
Посол России рассказал об ожиданиях потепления отношений с Молдавией

Посол России в Молдавии Васнецов рассказал об ожиданиях потепления отношений двух стран

© Sputnik / Miroslav RotariПосол России в Молдавии Олег Васнецов
Посол России в Молдавии Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Посол России в Молдавии Олег Васнецов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 31 дек – РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов выразил надежду, что в новом году отношения между Кишиневом и Москвой улучшатся.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила в СМИ, что власти страны не поддерживают сейчас отношения с руководством России из-за событий на Украине.
"Россия надеется, что в наступающем Новом году очередная страница истории отношений Российской Федерации и Республики Молдова наполнится позитивными событиями, выстроенными с учётом взаимной выгоды, равноправного сотрудничества и интересов народов наших стран", - говорится в Новогоднем поздравительном сообщении главы российской дипмиссии в Молдавии, опубликованном на официальном сайте посольства РФ.
Васнецов напомнил, что со времён молдавского господаря Дмитрия Кантемира и Императора России Петра I народы двух стран сплачивают многовековая общая история, братские отношения, единая православная вера, традиционные ценности и тесные культурные связи.
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В миреМайя СандуРоссияМолдавияКишинев
 
 
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