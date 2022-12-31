https://ria.ru/20221231/otnosheniya-1842638348.html
Посол России рассказал об ожиданиях потепления отношений с Молдавией
Посол России рассказал об ожиданиях потепления отношений с Молдавией - РИА Новости, 31.12.2022
Посол России рассказал об ожиданиях потепления отношений с Молдавией
Посол России в Молдавии Олег Васнецов выразил надежду, что в новом году отношения между Кишиневом и Москвой улучшатся. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:41
2022-12-31T15:41
2022-12-31T15:41
в мире
майя санду
россия
молдавия
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155081/36/1550813674_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_588612ca25a807b691e451e6eb4caed6.jpg
КИШИНЕВ, 31 дек – РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов выразил надежду, что в новом году отношения между Кишиневом и Москвой улучшатся. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила в СМИ, что власти страны не поддерживают сейчас отношения с руководством России из-за событий на Украине. "Россия надеется, что в наступающем Новом году очередная страница истории отношений Российской Федерации и Республики Молдова наполнится позитивными событиями, выстроенными с учётом взаимной выгоды, равноправного сотрудничества и интересов народов наших стран", - говорится в Новогоднем поздравительном сообщении главы российской дипмиссии в Молдавии, опубликованном на официальном сайте посольства РФ. Васнецов напомнил, что со времён молдавского господаря Дмитрия Кантемира и Императора России Петра I народы двух стран сплачивают многовековая общая история, братские отношения, единая православная вера, традиционные ценности и тесные культурные связи.
https://ria.ru/20221230/moldaviya-1842469042.html
россия
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155081/36/1550813674_166:0:887:541_1920x0_80_0_0_6decec5c41080f62690c2ddc6984f612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, россия, молдавия, кишинев
В мире, Майя Санду, Россия, Молдавия, Кишинев
Посол России рассказал об ожиданиях потепления отношений с Молдавией
Посол России в Молдавии Васнецов рассказал об ожиданиях потепления отношений двух стран