https://ria.ru/20221231/otnosheniya-1842638348.html

Посол России рассказал об ожиданиях потепления отношений с Молдавией

Посол России рассказал об ожиданиях потепления отношений с Молдавией - РИА Новости, 31.12.2022

Посол России рассказал об ожиданиях потепления отношений с Молдавией

Посол России в Молдавии Олег Васнецов выразил надежду, что в новом году отношения между Кишиневом и Москвой улучшатся. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T15:41

2022-12-31T15:41

2022-12-31T15:41

в мире

майя санду

россия

молдавия

кишинев

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КИШИНЕВ, 31 дек – РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов выразил надежду, что в новом году отношения между Кишиневом и Москвой улучшатся. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила в СМИ, что власти страны не поддерживают сейчас отношения с руководством России из-за событий на Украине. "Россия надеется, что в наступающем Новом году очередная страница истории отношений Российской Федерации и Республики Молдова наполнится позитивными событиями, выстроенными с учётом взаимной выгоды, равноправного сотрудничества и интересов народов наших стран", - говорится в Новогоднем поздравительном сообщении главы российской дипмиссии в Молдавии, опубликованном на официальном сайте посольства РФ. Васнецов напомнил, что со времён молдавского господаря Дмитрия Кантемира и Императора России Петра I народы двух стран сплачивают многовековая общая история, братские отношения, единая православная вера, традиционные ценности и тесные культурные связи.

https://ria.ru/20221230/moldaviya-1842469042.html

россия

молдавия

кишинев

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в мире, майя санду, россия, молдавия, кишинев