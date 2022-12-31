https://ria.ru/20221231/oon-1842580427.html

Историк напомнил о роли СССР в сохранении ООН

Историк напомнил о роли СССР в сохранении ООН - РИА Новости, 31.12.2022

Историк напомнил о роли СССР в сохранении ООН

Советский Союз, с момента создания которого в пятницу исполнилось 100 лет, сыграл ключевую роль в том числе в формировании ООН и разработке ее устава; "ботинок... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T02:56

2022-12-31T02:56

2022-12-31T02:56

в мире

валентина терешкова

никита хрущев

юрий гагарин (космонавт)

ссср

сша

оон

генеральная ассамблея оон

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ООН, 31 дек – РИА Новости. Советский Союз, с момента создания которого в пятницу исполнилось 100 лет, сыграл ключевую роль в том числе в формировании ООН и разработке ее устава; "ботинок Хрущева", Карибский кризис, смех Гагарина и слова Терешковой о свадьбе в космосе, святой Георгий, пронзающий ракеты, – это и многое другое и сейчас помнят стены штаб-квартиры организации об эпохе СССР. Корреспондент РИА Новости попытался выделить наиболее яркие элементы наследия СССР в ООН. Значительная, если не главная, роль Советского Союза в Организации заключается в том, что он содействовал ее основанию. Если бы СССР не согласился участвовать в создании ООН, структура оказалась бы недееспособной. По воспоминаниям историка ООН, члена научного сообщества исследовательской организации Century Foundation, автора книги Act of Creation Стивена Шлезингера, двумя главными странами на планете в последние годы Второй мировой войны были Соединенные Штаты и Советский Союз. "Америка под руководством президента Франклина Рузвельта стремилась создать универсальную организацию безопасности — улучшенную версию несостоявшейся Лиги Наций, чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны. Но Рузвельту, который упорно продвигал свою идею глобального собрания на протяжении всей войны, требовалось согласие руководителя СССР Иосифа Сталина на создание этого органа, иначе ООН никогда бы не существовала", - заявил РИА Новости Шлезингер. Иными словами, как указал эксперт, два самых могущественных государства на земле должны были договориться об общем органе безопасности, "иначе он не смог бы выжить и развалился бы так же, как Лига Наций". "В конце концов Рузвельт и Сталин достигли договоренности на встрече в Думбартон-Оукс в Вашингтоне летом 1944 года и на Ялтинской конференции в феврале 1945 года по деталям Устава ООН", - вспоминает Шлезингер. Ключевым положением Устава стало предоставление этим США, СССР, Великобритании, Франции и Китаю как постоянным членам права вето. Ни одна другая страна не обладала и не обладает до сих пор такой властью в Совете безопасности ООН. "Впоследствии США и СССР на встрече в Сан-Франциско ясно дали понять другим странам, собравшимся в этом городе, что, если конференция не утвердит их право вето во время своих обсуждений, они не присоединятся к институту. Эта угроза отрезвляюще подействовала на остальные государства-члены. Они понимали, что ООН никогда не сможет эффективно работать, если США и СССР не будут ее членами. Таким образом, они согласились с этими окончательными условиями взаимодействия, что позволило ввести в действие положение о праве вето. Это привело к всеобщему признанию ООН пятидесятью странами, собравшимися в этом калифорнийском городе в 1945 году", - напомнил историк. Право вето сегодня является одним из столпов, на которых зиждется работа Совета безопасности, да и всей ООН. А в сегодняшних реалиях без него представители западного лагеря, которых в Совбезе больше, просто продавливали бы выгодные только им решения. Согласно данным на сайте всемирной организации Советский Союз пользовался своим правом вето больше других членов СБ. Всего СССР наложил 90 вето. США занимают вторую позицию по числу заблокированных решений Совета безопасности. Только за советский период Вашингтон пользовался правом вето 74 раза. За столь частое применение вето (более 20 раз с конца 1940-х годов) главу МИД СССР Андрея Громыко на Западе даже прозвали "Мистером Нет". Советский Союз имеет богатую историю ярких выступлений как Совете Безопасности ООН, так и в Генассамблее. Примером может послужить хотя бы сюжет с пресловутым ботинком первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. История с ботинком За два года до Карибского кризиса в 1960 году ООН пополнилась семнадцатью новыми государствами, которые получили независимость в результате национально-освободительного движения. Возглавлявший российскую делегацию на сессии Генассамблеи Хрущев предложил принять Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Во время обсуждения 12 октября порядка рассмотрения Декларации представитель Филиппин заявил, что документ должен также затрагивать страны и народы Восточной Европы, лишенные гражданских и политических прав и "поглощенные" СССР. Это выступление возмутило Хрущева. Пытаясь привлечь внимание председательствующего на сессии ирландского дипломата Фредерика Боланда и получить слово для возражений, первый секретарь ЦК КПСС и члены советской делегации стали кричать и стучать кулаками по столу. Именно в этот момент, а не во время выступления за трибуной, по одной из версий, советский лидер и воспользовался своим правым ботинком для усиления эффекта. Получив слово, Хрущев уже с трибуны возмутился тем, что филиппинский оратор, которого он назвал "холуем американского империализма", выступает по существу вопроса, а не по процедуре, а председатель Генассамблеи "симпатизирует колониальному господству, не останавливает его". "Мы живем на земле не милостью божьей и не вашей милостью, а силою и разумом нашего великого народа Советского Союза и всех народов, которые борются за свою независимость. Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать! Конец, могила колониальному рабству! Долой его! И похоронить его, чем глубже, тем лучше!", - заявил тогда глава советской делегации. "Хоть до греческих календ" Спустя два года, в 1962-м, уже на площадке Совета безопасности случилась пикировка между тогдашним постпредами Советского Союза и США Валерианом Зориным и Эдлаем Стивенсоном. В ходе экстренного заседания в связи с Карибским кризисом американский представитель задал вопрос – отрицает ли Зорин, что СССР установил и продолжает устанавливать на Кубе ракеты среднего радиуса действия и сооружать стартовые площадки. При этом Стивенсон был достаточно резок: "Да или нет? Вам нет необходимости ждать перевода. Да или нет?". Такая риторика вызвала у Зорина смех, насколько можно судить о видеозаписи. Зорин заявил, что находится не в американском суде и поэтому не хочет отвечать на вопрос, который задается тоном прокурора. "Вы получите ответ в свое время в моем выступлении в качестве представителя Советского Союза", - сказал он. Постпред США заверил, что готов ждать ответа "хоть до греческих календ". Свадьба Терешковой Впрочем, в стенах штаб-квартиры ООН звучала далеко не только конфронтационная риторика. Звучали и голоса в пользу сотрудничества Советского Союза и США. Особого внимания заслуживает приезд космонавтов Юрия Гагарина и Валентины Терешковой в Нью-Йорк в октябре 1963 года. В июне того Терешкова стала первой в мире женщиной, совершившей полет в космос. На пресс-конференции в штаб-квартире ООН 16 октября 1963 года Гагарин "по секрету" признался журналистам, что очень хочет полететь на Луну, "также, как и все… советские космонавты". "Вот, Валентина Владимировна составляет мне конкуренцию. Она тоже хочет лететь на Луну", - сказал тогда, первый космонавт, чем вызвал смех Терешковой. Он добавил, что у всех советских космонавтов есть стремление полететь на Луну. Космонавт предположил тогда, что полеты землян на спутник Земли будут осуществлены в ближайшее десятилетие. Отвечая на вопрос о том, готов ли Гагарин лететь на американском корабле, первый космонавт заявил, что советский аппарат лучше качеством, и он предпочитает летать на нем. Слова Гагарина о перспективах сотрудничества с США в космической сфере кажутся чуть ли не фантастикой на фоне сегодняшней обстановки в мире. "Это сотрудничество может осуществляться в более полном и тесном обмене научной информацией, информацией по исследованию космического пространства… в деле наблюдения за космическими летательными аппаратами с человеком на борту, поиск и оказание помощи космонавтам, скажем, приземлившимся на другой территории, в совместном изучении метеорологической обстановки над земным шаром, в создании международной постоянно действующей радиосвязи и много других проблем, в которых можно осуществлять хорошее тесное сотрудничество", - сказал тогда командир корабля "Восток-1". Особый ажиотаж у западной прессы вызвал вопрос Терешковой о том, где бы она предпочла устроить свадьбу – в космосе или на земле. "Всё зависит от того, когда я выйду замуж. Если это будет во время космического полета, в корабле достаточно места, чтоб устроить свадьбу. Самое главное – там не будет корреспондентов", - ответила первая женщина-космонавт, чем вызвала бурный смех в зале. Подарки СССР Сегодня в штаб-квартире ООН по-прежнему можно видеть объекты культурного наследия, созданные представителями СССР, либо преподнесенные в дар организации Советским Союзом. К таким, например, относится статуя "Перекуем мечи на орала" скульптора Евгения Вучетича, переданная в 1959 году штаб-квартире. Она изображает фигуру человека с молотом в одной руке и с мечом в другой. Меч перековывается на плуг, что символизирует стремление людей положить конец войне. В 1990 году у здания ООН был установлена статуя Зураба Церетели "Добро побеждает зло". Как он сам говорил в одном из своих интервью, "советское государство сделало жест доброй воли", а он "вложил свой безвозмездный труд" в создание экспоната. Монумент изображает Святого Георгия, пронзающего копьем змея, созданного из фрагментов американских и советских ракет "Першинг-2" и СС-20.

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838425212.html

https://ria.ru/20221223/ekonomika-1840648329.html

https://ria.ru/20221226/velikobritaniya-1841230036.html

https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html

https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html

https://ria.ru/20221222/putin-1840376221.html

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https://ria.ru/20221229/sotrudnichestvo-1842015506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, валентина терешкова, никита хрущев, юрий гагарин (космонавт), ссср, сша, оон, генеральная ассамблея оон, лига наций