https://ria.ru/20221231/olive-1842588391.html

Муфтий подсказал мусульманам рецепт халяльного "Оливье"

Муфтий подсказал мусульманам рецепт халяльного "Оливье" - РИА Новости, 31.12.2022

Муфтий подсказал мусульманам рецепт халяльного "Оливье"

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов посоветовал единоверцам приготовить к новогоднему столу популярный у россиян салат РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T08:26

2022-12-31T08:26

2022-12-31T08:26

новый год — 2023

альбир крганов

новый год

общество

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов посоветовал единоверцам приготовить к новогоднему столу популярный у россиян салат "Оливье" из халяльных продуктов и заранее их купить. "Настоятельно советую единоверцам приготовить салат "Оливье", без которого невозможно представить новогодний стол, только из халяльных (разрешенных исламом) продуктов. Соответствующую колбасу, мясо или майонез можно купить заранее в специализированных магазинах или в мечетях. А остальные ингредиенты – яйца, овощи, горошек и другие составляющие - можно приобрести в обычных торговых точках", - рассказал РИА Новости муфтий Крганов. Он отметил, что советская традиция встречать Новый год с салатом "Оливье" у мусульман сохранилась до сих пор. "Это же (салат "Оливье") дань исторической памяти. Мусульмане консервативны, поэтому у них на столах есть много блюд, приготовленных еще по советским рецептам. Во-первых, это действительно вкусно, во-вторых, видя такие яства, мы вспоминаем свое детство. Алкоголь, естественно, у приверженцев ислама под запретом. Падать "лицом в салат" у мусульман не принято", - добавил глава ДСМР. Вместе с тем муфтий Крганов посоветовал во время новогодних праздников не переедать. "Каникулярное время в этот период довольно заманчивый период ходить в гости и самим принимать родных и близких. Советую не переедать, чтобы выйти на работу в начале января добрым, бодрым и веселым", - заключил муфтий Крганов.

https://ria.ru/20221222/olive-1840404913.html

https://ria.ru/20221219/vkontakte-1839683374.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

альбир крганов, новый год, общество