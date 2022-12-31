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Муфтий подсказал мусульманам рецепт халяльного "Оливье" - РИА Новости, 31.12.2022
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Муфтий подсказал мусульманам рецепт халяльного "Оливье"
Муфтий подсказал мусульманам рецепт халяльного "Оливье" - РИА Новости, 31.12.2022
Муфтий подсказал мусульманам рецепт халяльного "Оливье"
Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов посоветовал единоверцам приготовить к новогоднему столу популярный у россиян салат РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T08:26
2022-12-31T08:26
новый год — 2023
альбир крганов
новый год
общество
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов посоветовал единоверцам приготовить к новогоднему столу популярный у россиян салат "Оливье" из халяльных продуктов и заранее их купить. "Настоятельно советую единоверцам приготовить салат "Оливье", без которого невозможно представить новогодний стол, только из халяльных (разрешенных исламом) продуктов. Соответствующую колбасу, мясо или майонез можно купить заранее в специализированных магазинах или в мечетях. А остальные ингредиенты – яйца, овощи, горошек и другие составляющие - можно приобрести в обычных торговых точках", - рассказал РИА Новости муфтий Крганов. Он отметил, что советская традиция встречать Новый год с салатом "Оливье" у мусульман сохранилась до сих пор. "Это же (салат "Оливье") дань исторической памяти. Мусульмане консервативны, поэтому у них на столах есть много блюд, приготовленных еще по советским рецептам. Во-первых, это действительно вкусно, во-вторых, видя такие яства, мы вспоминаем свое детство. Алкоголь, естественно, у приверженцев ислама под запретом. Падать "лицом в салат" у мусульман не принято", - добавил глава ДСМР. Вместе с тем муфтий Крганов посоветовал во время новогодних праздников не переедать. "Каникулярное время в этот период довольно заманчивый период ходить в гости и самим принимать родных и близких. Советую не переедать, чтобы выйти на работу в начале января добрым, бодрым и веселым", - заключил муфтий Крганов.
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альбир крганов, новый год, общество
Новый год — 2023, Альбир Крганов, Новый год, Общество
08:26 31.12.2022
 
Муфтий подсказал мусульманам рецепт халяльного "Оливье"

Муфтий Крганов посоветовал единоверцам приготовить салат "Оливье" из халяльных продуктов

© РИА Новости / Алексей Куденко Приготовление салата "Оливье"
 Приготовление салата Оливье - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Приготовление салата "Оливье". Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов посоветовал единоверцам приготовить к новогоднему столу популярный у россиян салат "Оливье" из халяльных продуктов и заранее их купить.
"Настоятельно советую единоверцам приготовить салат "Оливье", без которого невозможно представить новогодний стол, только из халяльных (разрешенных исламом) продуктов. Соответствующую колбасу, мясо или майонез можно купить заранее в специализированных магазинах или в мечетях. А остальные ингредиенты – яйца, овощи, горошек и другие составляющие - можно приобрести в обычных торговых точках", - рассказал РИА Новости муфтий Крганов.
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Он отметил, что советская традиция встречать Новый год с салатом "Оливье" у мусульман сохранилась до сих пор.
"Это же (салат "Оливье") дань исторической памяти. Мусульмане консервативны, поэтому у них на столах есть много блюд, приготовленных еще по советским рецептам. Во-первых, это действительно вкусно, во-вторых, видя такие яства, мы вспоминаем свое детство. Алкоголь, естественно, у приверженцев ислама под запретом. Падать "лицом в салат" у мусульман не принято", - добавил глава ДСМР.
Вместе с тем муфтий Крганов посоветовал во время новогодних праздников не переедать.
"Каникулярное время в этот период довольно заманчивый период ходить в гости и самим принимать родных и близких. Советую не переедать, чтобы выйти на работу в начале января добрым, бодрым и веселым", - заключил муфтий Крганов.
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Новый год — 2023Альбир КргановНовый годОбщество
 
 
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