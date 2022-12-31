https://ria.ru/20221231/ogni-1842646311.html
В МЧС порекомендовали зажигать бенгальские огни только на открытом воздухе
В МЧС порекомендовали зажигать бенгальские огни только на открытом воздухе - РИА Новости, 31.12.2022
В МЧС порекомендовали зажигать бенгальские огни только на открытом воздухе
Зажигать бенгальские огни рекомендуется только на открытом воздухе, особенно если они цветные и выделяют опасные вещества, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T16:34
2022-12-31T16:34
2022-12-31T16:34
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общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Зажигать бенгальские огни рекомендуется только на открытом воздухе, особенно если они цветные и выделяют опасные вещества, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "Использовать данный вид пиротехнических изделий рекомендуется только на открытом воздухе. Особенно если выбор пал на цветные бенгальские свечи. В состав этих изделий входят агрессивные окислители, и при использовании в закрытом помещении выделяются опасные вещества", - отметил собеседник агентства. Он напомнил, что зажженную бенгальскую свечу нужно держать за металлическую часть под небольшим углом, чтобы искры не попадали на руки, одежду или обувь. Если же на свече есть сколы, неровности, неравномерно нанесен или местами отваливается пиротехнический состав, ее лучше не использовать – возможно, у нее истек срок годности. Собеседник агентства посоветовал покупать бенгальские огни только в специализированных магазинах. О качестве изделия можно судить по цвету пиротехнического состава. Он должен быть черным, серым или серебристым. Сгоревшие бенгальские свечи спасатели рекомендуют утилизировать в емкости с водой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Новый год — 2023, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
В МЧС порекомендовали зажигать бенгальские огни только на открытом воздухе
Спасатели посоветовали зажигать бенгальские огни только на открытом воздухе
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Зажигать бенгальские огни рекомендуется только на открытом воздухе, особенно если они цветные и выделяют опасные вещества, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Использовать данный вид пиротехнических изделий рекомендуется только на открытом воздухе. Особенно если выбор пал на цветные бенгальские свечи. В состав этих изделий входят агрессивные окислители, и при использовании в закрытом помещении выделяются опасные вещества", - отметил собеседник агентства.
Он напомнил, что зажженную бенгальскую свечу нужно держать за металлическую часть под небольшим углом, чтобы искры не попадали на руки, одежду или обувь. Если же на свече есть сколы, неровности, неравномерно нанесен или местами отваливается пиротехнический состав, ее лучше не использовать – возможно, у нее истек срок годности.
Собеседник агентства посоветовал покупать бенгальские огни только в специализированных магазинах. О качестве изделия можно судить по цвету пиротехнического состава. Он должен быть черным, серым или серебристым.
Сгоревшие бенгальские свечи спасатели рекомендуют утилизировать в емкости с водой.