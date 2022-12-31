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В ДНР при обстреле со стороны украинских войск ранили трех мирных жителей
В ДНР при обстреле со стороны украинских войск ранили трех мирных жителей - РИА Новости, 31.12.2022
В ДНР при обстреле со стороны украинских войск ранили трех мирных жителей
Три мирных жителя пострадали при обстреле населенного пункта Владимировка со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T23:09
2022-12-31T23:09
2022-12-31T23:09
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле населенного пункта Владимировка со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По улице Шевченко ранены мужчины 1995 и 1994 годов рождения и женщина 1967 года рождения", - говорится в сообщении.
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происшествия, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В ДНР при обстреле со стороны украинских войск ранили трех мирных жителей
Представительство ДНР: при обстреле со стороны украинских войск ранили трех мирных жителей