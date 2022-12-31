https://ria.ru/20221231/obstrel-1842675529.html

В ДНР при обстреле со стороны украинских войск ранили трех мирных жителей

В ДНР при обстреле со стороны украинских войск ранили трех мирных жителей - РИА Новости, 31.12.2022

В ДНР при обстреле со стороны украинских войск ранили трех мирных жителей

Три мирных жителя пострадали при обстреле населенного пункта Владимировка со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T23:09

2022-12-31T23:09

2022-12-31T23:09

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842097004_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_ad93c4fa76ffab3e60ea3801b91e61d8.jpg

ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле населенного пункта Владимировка со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По улице Шевченко ранены мужчины 1995 и 1994 годов рождения и женщина 1967 года рождения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221231/spetsoperatsiya-1840477800.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецкая народная республика, сцкк