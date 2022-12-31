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В ДНР при обстреле со стороны украинских войск ранили трех мирных жителей - РИА Новости, 31.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/obstrel-1842675529.html
В ДНР при обстреле со стороны украинских войск ранили трех мирных жителей
В ДНР при обстреле со стороны украинских войск ранили трех мирных жителей - РИА Новости, 31.12.2022
В ДНР при обстреле со стороны украинских войск ранили трех мирных жителей
Три мирных жителя пострадали при обстреле населенного пункта Владимировка со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T23:09
2022-12-31T23:09
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле населенного пункта Владимировка со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По улице Шевченко ранены мужчины 1995 и 1994 годов рождения и женщина 1967 года рождения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221231/spetsoperatsiya-1840477800.html
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, СЦКК
23:09 31.12.2022
 
В ДНР при обстреле со стороны украинских войск ранили трех мирных жителей

Представительство ДНР: при обстреле со стороны украинских войск ранили трех мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЗдание в Донецке, пострадавшее от обстрела ВСУ
Здание в Донецке, пострадавшее от обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Здание в Донецке, пострадавшее от обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле населенного пункта Владимировка со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По улице Шевченко ранены мужчины 1995 и 1994 годов рождения и женщина 1967 года рождения", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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