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Два сотрудника медучреждения пострадали из-за обстрела Первомайска в ЛНР
Два сотрудника медучреждения пострадали из-за обстрела Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 31.12.2022
Два сотрудника медучреждения пострадали из-за обстрела Первомайска в ЛНР
Два сотрудника медучреждения пострадали в результате обстрела Первомайска в Луганской Народной Республике из РСЗО М142 HIMARS, сообщил РИА Новости мэр города... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T20:01
2022-12-31T20:01
2022-12-31T20:01
специальная военная операция на украине
происшествия
первомайск
луганская народная республика
сша
bae systems
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ЛУГАНСК, 31 дек – РИА Новости. Два сотрудника медучреждения пострадали в результате обстрела Первомайска в Луганской Народной Республике из РСЗО М142 HIMARS, сообщил РИА Новости мэр города Сергей Колягин. Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские силовики за 40 минут нанесли несколько ударов из РСЗО М142 HIMARS по Первомайску в Луганской Народной Республике. Целью стала городская больница в Первомайске. "По предварительной информации, в результате обстрела ранения получили два сотрудника медучреждения", - сообщил Колягин. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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происшествия, первомайск, луганская народная республика, сша, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Первомайск, Луганская Народная Республика, США, BAE Systems, Lockheed Martin
Два сотрудника медучреждения пострадали из-за обстрела Первомайска в ЛНР
Мэр Колягин: два сотрудника медучреждения пострадали из-за обстрела Первомайска в ЛНР