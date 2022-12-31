https://ria.ru/20221231/obstrel-1842665622.html

Два сотрудника медучреждения пострадали из-за обстрела Первомайска в ЛНР

Два сотрудника медучреждения пострадали из-за обстрела Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 31.12.2022

Два сотрудника медучреждения пострадали из-за обстрела Первомайска в ЛНР

Два сотрудника медучреждения пострадали в результате обстрела Первомайска в Луганской Народной Республике из РСЗО М142 HIMARS, сообщил РИА Новости мэр города... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T20:01

2022-12-31T20:01

2022-12-31T20:01

специальная военная операция на украине

происшествия

первомайск

луганская народная республика

сша

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 31 дек – РИА Новости. Два сотрудника медучреждения пострадали в результате обстрела Первомайска в Луганской Народной Республике из РСЗО М142 HIMARS, сообщил РИА Новости мэр города Сергей Колягин. Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские силовики за 40 минут нанесли несколько ударов из РСЗО М142 HIMARS по Первомайску в Луганской Народной Республике. Целью стала городская больница в Первомайске. "По предварительной информации, в результате обстрела ранения получили два сотрудника медучреждения", - сообщил Колягин. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221231/spetsoperatsiya-1840477800.html

первомайск

луганская народная республика

сша

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происшествия, первомайск, луганская народная республика, сша, bae systems, lockheed martin