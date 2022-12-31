https://ria.ru/20221231/obstrel-1842662689.html

Мэр Первомайска Колягин попал под обстрел со стороны ВСУ

Мэр Первомайска Колягин попал под обстрел со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.12.2022

Мэр Первомайска Колягин попал под обстрел со стороны ВСУ

Мэр города Первомайск в Луганской Народной Республике Сергей Колягин сообщил РИА Новости, что попал под обстрел со стороны украинских силовиков. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T19:15

2022-12-31T19:15

2022-12-31T19:15

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

луганская народная республика

первомайск

сша

сцкк

bae systems

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ЛУГАНСК, 31 дек – РИА Новости. Мэр города Первомайск в Луганской Народной Республике Сергей Колягин сообщил РИА Новости, что попал под обстрел со стороны украинских силовиков. Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики за 40 минут нанесли несколько ударов из РСЗО М142 HIMARS по Первомайску в Луганской Народной Республике. Целью стала городская больница в Первомайске. Сам мэр прибыл на место обстрела к городской больнице, когда украинские силовики открыли повторный огонь. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

первомайск

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

в мире, технологии, луганская народная республика, первомайск, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin