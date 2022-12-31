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Мэр Первомайска Колягин попал под обстрел со стороны ВСУ
Мэр Первомайска Колягин попал под обстрел со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.12.2022
Мэр Первомайска Колягин попал под обстрел со стороны ВСУ
Мэр города Первомайск в Луганской Народной Республике Сергей Колягин сообщил РИА Новости, что попал под обстрел со стороны украинских силовиков. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T19:15
2022-12-31T19:15
2022-12-31T19:15
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
луганская народная республика
первомайск
сша
сцкк
bae systems
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ЛУГАНСК, 31 дек – РИА Новости. Мэр города Первомайск в Луганской Народной Республике Сергей Колягин сообщил РИА Новости, что попал под обстрел со стороны украинских силовиков. Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики за 40 минут нанесли несколько ударов из РСЗО М142 HIMARS по Первомайску в Луганской Народной Республике. Целью стала городская больница в Первомайске. Сам мэр прибыл на место обстрела к городской больнице, когда украинские силовики открыли повторный огонь. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Луганская Народная Республика, Первомайск, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
Мэр Первомайска Колягин попал под обстрел со стороны ВСУ
Мэр Первомайска Колягин сообщил, что попал под обстрел со стороны украинских боевиков