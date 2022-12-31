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Украинские войска выпустили восемь натовских снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 31.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/obstrel-1842661367.html
Украинские войска выпустили восемь натовских снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили восемь натовских снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 31.12.2022
Украинские войска выпустили восемь натовских снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска в 18.35 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T18:56
2022-12-31T18:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска в 18.35 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221231/spetsoperatsiya-1840477800.html
донецк
макеевка
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в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
18:56 31.12.2022
 
Украинские войска выпустили восемь натовских снарядов по Донецку и Макеевке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь натовских снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоврежденный жилой дом в результате обстрела Донецка
Поврежденный жилой дом в результате обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Поврежденный жилой дом в результате обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска в 18.35 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины –ред.) по направлениям: 18.35 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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