https://ria.ru/20221231/obstrel-1842650976.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Донецк - РИА Новости, 31.12.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Донецк

Украинские войска выпустили в общей сложности 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, Макеевке и Ясиноватой, сообщило... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T17:17

2022-12-31T17:17

2022-12-31T17:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

макеевка

сцкк

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, Макеевке и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.52 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров; 16.55 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.00 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.00 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842565573.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

донецк

макеевка

ясиноватая

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в мире, донецк, макеевка, сцкк, ясиноватая