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Украинские войска обстреляли телевышку в запорожском Токмаке

Украинские войска обстреляли телевышку в запорожском Токмаке - РИА Новости, 31.12.2022

Украинские войска обстреляли телевышку в запорожском Токмаке

Украинские войска нанесли в субботу артиллерийский удар по телерадиопередающей вышке в городе Токмак в Запорожской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T14:46

2022-12-31T14:46

2022-12-31T14:46

специальная военная операция на украине

происшествия

токмак

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 31 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли в субботу артиллерийский удар по телерадиопередающей вышке в городе Токмак в Запорожской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "Украинские националисты вновь показали свое истинное лицо. В канун новогодних и рождественских праздников преступный киевский режим нанёс удар по объекту телерадиовещания в городе Токмак. Повреждена телерадиопередающая вышка", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, "в настоящее время ремонтно-восстановительные работы не осуществляются, охрана объекта временно снята".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

токмак

запорожская область

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происшествия, токмак, запорожская область, ситуация в днр и лнр