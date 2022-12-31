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Украинские войска обстреляли телевышку в запорожском Токмаке - РИА Новости, 31.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/obstrel-1842629199.html
Украинские войска обстреляли телевышку в запорожском Токмаке
Украинские войска обстреляли телевышку в запорожском Токмаке - РИА Новости, 31.12.2022
Украинские войска обстреляли телевышку в запорожском Токмаке
Украинские войска нанесли в субботу артиллерийский удар по телерадиопередающей вышке в городе Токмак в Запорожской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:46
2022-12-31T14:46
специальная военная операция на украине
происшествия
токмак
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 31 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли в субботу артиллерийский удар по телерадиопередающей вышке в городе Токмак в Запорожской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "Украинские националисты вновь показали свое истинное лицо. В канун новогодних и рождественских праздников преступный киевский режим нанёс удар по объекту телерадиовещания в городе Токмак. Повреждена телерадиопередающая вышка", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, "в настоящее время ремонтно-восстановительные работы не осуществляются, охрана объекта временно снята".
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происшествия, токмак, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Токмак, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:46 31.12.2022
 
Украинские войска обстреляли телевышку в запорожском Токмаке

Экстренные службы: украинские войска обстреляли телевышку в запорожском Токмаке

© РИА Новости / Мария МарикянГород Токмак
Город Токмак - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Город Токмак. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 31 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли в субботу артиллерийский удар по телерадиопередающей вышке в городе Токмак в Запорожской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"Украинские националисты вновь показали свое истинное лицо. В канун новогодних и рождественских праздников преступный киевский режим нанёс удар по объекту телерадиовещания в городе Токмак. Повреждена телерадиопередающая вышка", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, "в настоящее время ремонтно-восстановительные работы не осуществляются, охрана объекта временно снята".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТокмакЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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