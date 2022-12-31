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Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до двух - РИА Новости, 31.12.2022
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Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до двух
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до двух - РИА Новости, 31.12.2022
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до двух
Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до двух, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:36
2022-12-31T14:37
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до двух, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Штаб территориальной обороны ДНР ранее в субботу сообщал о ранении мужчины при обстреле Кировского района Донецка. Представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле района со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
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кировский район
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
14:36 31.12.2022 (обновлено: 14:37 31.12.2022)
 
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до двух

Штаб ДНР: число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до двух

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до двух, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Кировском районе Донецка число раненых возросло до двух человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Штаб территориальной обороны ДНР ранее в субботу сообщал о ранении мужчины при обстреле Кировского района Донецка.
Представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле района со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Кировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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