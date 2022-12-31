https://ria.ru/20221231/obstrel-1842627753.html

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до двух

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до двух - РИА Новости, 31.12.2022

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до двух

Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до двух, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T14:36

2022-12-31T14:36

2022-12-31T14:37

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до двух, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Штаб территориальной обороны ДНР ранее в субботу сообщал о ранении мужчины при обстреле Кировского района Донецка. Представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле района со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия