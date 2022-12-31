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Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР

Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 31.12.2022

Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР

Украинские войска выпустили в субботу утром по Донецку, Макеевке и Горловке 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T11:41

2022-12-31T11:41

2022-12-31T11:41

специальная военная операция на украине

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донецк

макеевка

сцкк

нато

горловка

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в субботу утром по Донецку, Макеевке и Горловке 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Также представительство заявило, что в 10.40 было выпущено 10 снарядов по Макеевке и в 10.57 три по Донецку. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

макеевка

горловка

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в мире, донецк, макеевка, сцкк, нато, горловка