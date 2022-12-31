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Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 31.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/obstrel-1842602643.html
Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 31.12.2022
Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР
Украинские войска выпустили в субботу утром по Донецку, Макеевке и Горловке 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T11:41
2022-12-31T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
макеевка
сцкк
нато
горловка
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в субботу утром по Донецку, Макеевке и Горловке 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Также представительство заявило, что в 10.40 было выпущено 10 снарядов по Макеевке и в 10.57 три по Донецку. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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в мире, донецк, макеевка, сцкк, нато, горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Макеевка, СЦКК, НАТО, Горловка
11:41 31.12.2022
 
Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 17 снарядов по Горловке, Макеевке и Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома, пострадавшего в результате обстрела
Разбитое окно жилого дома, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно жилого дома, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в субботу утром по Донецку, Макеевке и Горловке 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Также представительство заявило, что в 10.40 было выпущено 10 снарядов по Макеевке и в 10.57 три по Донецку.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2022, 15:48Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкМакеевкаСЦККНАТОГорловка
 
 
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