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Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 31.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/obstrel-1842577459.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 31.12.2022
Украинские войска нанесли удар по Донецку
После полуночи украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из артиллерии натовского калибра, сообщаетcя в Telegram-канале представительства Донецкой... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T01:48
2022-12-31T10:37
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
киев
сцкк
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ДОНЕЦК, 31 дек — РИА Новости. После полуночи украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из артиллерии натовского калибра, сообщаетcя в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, ВСУ открыли огонь в 00:15 со стороны Орловки."Выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации. Киевский район расположен в северной части Донецка. Там находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена" и заканчивается улица Артема — главная городская артерия. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221230/obstrel-1842569445.html
https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842565573.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, СЦКК, НАТО
01:48 31.12.2022 (обновлено: 10:37 31.12.2022)
 
Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска выпустили четыре натовских снаряда по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкВоронка от разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 дек — РИА Новости. После полуночи украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из артиллерии натовского калибра, сообщаетcя в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, ВСУ открыли огонь в 00:15 со стороны Орловки.
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"Выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Там находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена" и заканчивается улица Артема — главная городская артерия. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевСЦККНАТО
 
 
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