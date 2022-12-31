https://ria.ru/20221231/obstrel-1842577459.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 31.12.2022

Украинские войска нанесли удар по Донецку

После полуночи украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из артиллерии натовского калибра, сообщаетcя в Telegram-канале представительства Донецкой... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T01:48

2022-12-31T01:48

2022-12-31T10:37

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

киев

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 31 дек — РИА Новости. После полуночи украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из артиллерии натовского калибра, сообщаетcя в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, ВСУ открыли огонь в 00:15 со стороны Орловки."Выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации. Киевский район расположен в северной части Донецка. Там находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена" и заканчивается улица Артема — главная городская артерия. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221230/obstrel-1842569445.html

https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842565573.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато