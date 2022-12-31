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Власти украинского Хмельницкого заявили о повреждении военного объекта - РИА Новости, 31.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/obekt-1842666505.html
Власти украинского Хмельницкого заявили о повреждении военного объекта
Власти украинского Хмельницкого заявили о повреждении военного объекта - РИА Новости, 31.12.2022
Власти украинского Хмельницкого заявили о повреждении военного объекта
В Хмельницком после ракетного удара оказался поврежден военный объект, сообщил глава местной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T20:17
2022-12-31T21:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
денис шмыгаль
хмельницкий (город)
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Хмельницком после ракетного удара оказался поврежден военный объект, сообщил глава местной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram-канале."Хмельнитчина! Сегодня во время ракетного удара произошло попадание в военный объект в Хмельницком. Поврежденная техника. Также есть попадание в АЗС", — заявил он.По его словам, повреждений критической инфраструктуры нет, идут работы по ликвидации последствий атаки.Ранее в субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Как сообщил позднее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, Хмельницкий подвергся атаке ракетами. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
https://radiosputnik.ria.ru/20221230/vsu-1842509048.html
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в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, денис шмыгаль, хмельницкий (город), украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Денис Шмыгаль, Хмельницкий (город), Украина, Вооруженные силы РФ
20:17 31.12.2022 (обновлено: 21:03 31.12.2022)
 
Власти украинского Хмельницкого заявили о повреждении военного объекта

Глава Хмельницкой военной администрации Гамалий сообщил об ударе по военному объекту

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск ракеты
Пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Хмельницком после ракетного удара оказался поврежден военный объект, сообщил глава местной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram-канале.
"Хмельнитчина! Сегодня во время ракетного удара произошло попадание в военный объект в Хмельницком. Поврежденная техника. Также есть попадание в АЗС", — заявил он.
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По его словам, повреждений критической инфраструктуры нет, идут работы по ликвидации последствий атаки.
Ранее в субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Как сообщил позднее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, Хмельницкий подвергся атаке ракетами.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоДенис ШмыгальХмельницкий (город)УкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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