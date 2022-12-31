https://ria.ru/20221231/nastroenie-1842664591.html

Военные ДНР рассказали о новогоднем настроении

Военные ДНР рассказали о новогоднем настроении - РИА Новости, 31.12.2022

Военные ДНР рассказали о новогоднем настроении

В войсках ДНР присутствует новогоднее настроение, несмотря на "тяжелые военные будни", рассказали РИА Новости бойцы второго батальона третьей бригады первого... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T19:42

2022-12-31T19:42

2022-12-31T19:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. В войсках ДНР присутствует новогоднее настроение, несмотря на "тяжелые военные будни", рассказали РИА Новости бойцы второго батальона третьей бригады первого армейского корпуса ДНР. Также они поздравили всех с наступающим Новым годом и пожелали крепкого здоровья, терпения и всего наилучшего.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донецкая народная республика