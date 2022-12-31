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Военные ДНР рассказали о новогоднем настроении - РИА Новости, 31.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/nastroenie-1842664591.html
Военные ДНР рассказали о новогоднем настроении
Военные ДНР рассказали о новогоднем настроении - РИА Новости, 31.12.2022
Военные ДНР рассказали о новогоднем настроении
В войсках ДНР присутствует новогоднее настроение, несмотря на "тяжелые военные будни", рассказали РИА Новости бойцы второго батальона третьей бригады первого... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T19:42
2022-12-31T19:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. В войсках ДНР присутствует новогоднее настроение, несмотря на "тяжелые военные будни", рассказали РИА Новости бойцы второго батальона третьей бригады первого армейского корпуса ДНР. Также они поздравили всех с наступающим Новым годом и пожелали крепкого здоровья, терпения и всего наилучшего.
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донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
19:42 31.12.2022
 
Военные ДНР рассказали о новогоднем настроении

Войска ДНР сохраняют новогоднее настроение, несмотря на военные действия

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России
Военнослужащий РФ в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий РФ в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. В войсках ДНР присутствует новогоднее настроение, несмотря на "тяжелые военные будни", рассказали РИА Новости бойцы второго батальона третьей бригады первого армейского корпуса ДНР.
"Мы находимся в пяти километрах от зоны ведения боевых действий в пункте временной дислокации, несмотря на тяжелые боевые будни в войсках присутствует новогоднее настроение", - сказали военнослужащие.
Также они поздравили всех с наступающим Новым годом и пожелали крепкого здоровья, терпения и всего наилучшего.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная Республика
 
 
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