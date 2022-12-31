https://ria.ru/20221231/nastroenie-1842664591.html
Военные ДНР рассказали о новогоднем настроении
Военные ДНР рассказали о новогоднем настроении - РИА Новости, 31.12.2022
Военные ДНР рассказали о новогоднем настроении
В войсках ДНР присутствует новогоднее настроение, несмотря на "тяжелые военные будни", рассказали РИА Новости бойцы второго батальона третьей бригады первого... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T19:42
2022-12-31T19:42
2022-12-31T19:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. В войсках ДНР присутствует новогоднее настроение, несмотря на "тяжелые военные будни", рассказали РИА Новости бойцы второго батальона третьей бригады первого армейского корпуса ДНР. Также они поздравили всех с наступающим Новым годом и пожелали крепкого здоровья, терпения и всего наилучшего.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
Военные ДНР рассказали о новогоднем настроении
Войска ДНР сохраняют новогоднее настроение, несмотря на военные действия