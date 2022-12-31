https://ria.ru/20221231/nagrada-1842642463.html

Путин вручил Суровикину госнаграду

Путин вручил Суровикину госнаграду - РИА Новости, 31.12.2022

Путин вручил Суровикину госнаграду

Президент России Владимир Путин вручил государственную награду командующему российской группировкой в зоне проведения спецоперации на Украине Сергею Суровикину. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T16:08

2022-12-31T16:08

2022-12-31T22:34

владимир путин

сергей суровикин

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

афганистан

михаил теплинский

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил государственную награду командующему российской группировкой в зоне проведения спецоперации на Украине Сергею Суровикину.За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность он был награжден орденом святого Георгия III степени. Глава государства также передал ему небольшой подарок и пожал руку.Высокую награду также получил командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский.Генерала армии Суровикина назначили командующим Объединенной группировкой в зоне спецоперации 8 октября. До этого он командовал группировкой "Юг" — одним из компонентов СВО. Он кадровый военный, прошел путь от бойца спецназа до начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России и главкома Воздушно-космическими силами. Участник боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне. За мужество и героизм в Сирии в 2017 году удостоен звания Героя России. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.

https://ria.ru/20221226/surovikin-1841290587.html

россия

украина

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин наградил Суровикина орденом Святого Георгия III степени Путин наградил Суровикина орденом Святого Георгия III степени 2022-12-31T16:08 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, сергей суровикин, россия, украина, безопасность, афганистан, михаил теплинский