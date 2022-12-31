https://ria.ru/20221231/nagrada-1842642463.html
Путин вручил Суровикину госнаграду
Путин вручил Суровикину госнаграду - РИА Новости, 31.12.2022
Путин вручил Суровикину госнаграду
Президент России Владимир Путин вручил государственную награду командующему российской группировкой в зоне проведения спецоперации на Украине Сергею Суровикину. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T16:08
2022-12-31T16:08
2022-12-31T22:34
владимир путин
сергей суровикин
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
афганистан
михаил теплинский
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил государственную награду командующему российской группировкой в зоне проведения спецоперации на Украине Сергею Суровикину.За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность он был награжден орденом святого Георгия III степени. Глава государства также передал ему небольшой подарок и пожал руку.Высокую награду также получил командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский.Генерала армии Суровикина назначили командующим Объединенной группировкой в зоне спецоперации 8 октября. До этого он командовал группировкой "Юг" — одним из компонентов СВО. Он кадровый военный, прошел путь от бойца спецназа до начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России и главкома Воздушно-космическими силами. Участник боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне. За мужество и героизм в Сирии в 2017 году удостоен звания Героя России. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.
https://ria.ru/20221226/surovikin-1841290587.html
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Путин наградил Суровикина орденом Святого Георгия III степени
Путин наградил Суровикина орденом Святого Георгия III степени
2022-12-31T16:08
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PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, сергей суровикин, россия, украина, безопасность, афганистан, михаил теплинский
Владимир Путин, Сергей Суровикин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Афганистан, Михаил Теплинский
16:08 31.12.2022 (обновлено: 22:34 31.12.2022)
Путин вручил Суровикину госнаграду
Путин наградил Суровикина орденом святого Георгия III степени