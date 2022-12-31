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В Москве продлят работу транспорта в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2022
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В Москве продлят работу транспорта в новогоднюю ночь
В Москве продлят работу транспорта в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2022
В Москве продлят работу транспорта в новогоднюю ночь
Работа транспорта Москвы будет продлена в новогоднюю ночь, проезд станет временно бесплатным. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T04:04
2022-12-31T04:04
новый год — 2023
общество
владимир путин
сергей безруков
дима билан (виктор белан)
москва
россия
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Работа транспорта Москвы будет продлена в новогоднюю ночь, проезд станет временно бесплатным. Как сообщала пресс-служба мэра и правительства Москвы, по сложившейся в последние годы традиции в ночь на 1 января в Москве будут работать метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта - всего 166 маршрутов, в том числе 15 трамвайных маршрутов и 16 регулярных ночных маршрутов. При этом проезд на метро, МЦК и наземном транспорте с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января будет бесплатным. В метро будет организована трансляция в прямом эфире новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Кроме того, на эскалаторах и в наземном транспорте будут звучать поздравления, записанные голосами популярных артистов, в числе которых Сергей Безруков, Дима Билан, Сергей Лазарев, Анита Цой, Клава Кока, Егор Шип и другие. В случае ограничения входа на Красную площадь с 22.00 31 декабря будут закрыты выходы 5,6,7 станции метро "Охотный ряд". Перекрытие участков улично-дорожной сети в новогоднюю ночь не планируется. В рождественскую ночь - на 7 января - режим работы городского транспорта также будет продлён: метрополитен и МЦК – до 02.00 (включая автобусы КМ), наземный городской пассажирский транспорт – 159 маршрутов до 03.30, в том числе 15 трамвайных и 16 ночных маршрутов. Время движения поездов МЦД в новогоднюю и рождественскую ночи будет продлено до 03.00 часов ночи. В праздничные дни с 1 по 8 января 2023 года парковка в зоне платного парковочного пространства будет бесплатной, кроме парковок закрытого типа со шлагбаумом.
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общество, владимир путин, сергей безруков, дима билан (виктор белан), москва, россия, московское центральное кольцо (мцк)
Новый год — 2023, Общество, Владимир Путин, Сергей Безруков, Дима Билан (Виктор Белан), Москва, Россия, Московское центральное кольцо (МЦК)
04:04 31.12.2022
 
В Москве продлят работу транспорта в новогоднюю ночь

В Москве продлят работу транспорта в новогоднюю ночь, проезд станет временно бесплатным

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкДевушка на станции Московского метрополитена
Девушка на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Девушка на станции Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Работа транспорта Москвы будет продлена в новогоднюю ночь, проезд станет временно бесплатным.
Как сообщала пресс-служба мэра и правительства Москвы, по сложившейся в последние годы традиции в ночь на 1 января в Москве будут работать метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта - всего 166 маршрутов, в том числе 15 трамвайных маршрутов и 16 регулярных ночных маршрутов.
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Пассажиры московского метро смогут увидеть новогоднее обращение Путина
При этом проезд на метро, МЦК и наземном транспорте с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января будет бесплатным. В метро будет организована трансляция в прямом эфире новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Кроме того, на эскалаторах и в наземном транспорте будут звучать поздравления, записанные голосами популярных артистов, в числе которых Сергей Безруков, Дима Билан, Сергей Лазарев, Анита Цой, Клава Кока, Егор Шип и другие.
В случае ограничения входа на Красную площадь с 22.00 31 декабря будут закрыты выходы 5,6,7 станции метро "Охотный ряд". Перекрытие участков улично-дорожной сети в новогоднюю ночь не планируется.
В рождественскую ночь - на 7 января - режим работы городского транспорта также будет продлён: метрополитен и МЦК – до 02.00 (включая автобусы КМ), наземный городской пассажирский транспорт – 159 маршрутов до 03.30, в том числе 15 трамвайных и 16 ночных маршрутов. Время движения поездов МЦД в новогоднюю и рождественскую ночи будет продлено до 03.00 часов ночи.
В праздничные дни с 1 по 8 января 2023 года парковка в зоне платного парковочного пространства будет бесплатной, кроме парковок закрытого типа со шлагбаумом.
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