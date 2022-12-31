https://ria.ru/20221231/moskva-1842583013.html

В Москве продлят работу транспорта в новогоднюю ночь

В Москве продлят работу транспорта в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2022

В Москве продлят работу транспорта в новогоднюю ночь

Работа транспорта Москвы будет продлена в новогоднюю ночь, проезд станет временно бесплатным. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T04:04

2022-12-31T04:04

2022-12-31T04:04

новый год — 2023

общество

владимир путин

сергей безруков

дима билан (виктор белан)

москва

россия

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Работа транспорта Москвы будет продлена в новогоднюю ночь, проезд станет временно бесплатным. Как сообщала пресс-служба мэра и правительства Москвы, по сложившейся в последние годы традиции в ночь на 1 января в Москве будут работать метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта - всего 166 маршрутов, в том числе 15 трамвайных маршрутов и 16 регулярных ночных маршрутов. При этом проезд на метро, МЦК и наземном транспорте с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января будет бесплатным. В метро будет организована трансляция в прямом эфире новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Кроме того, на эскалаторах и в наземном транспорте будут звучать поздравления, записанные голосами популярных артистов, в числе которых Сергей Безруков, Дима Билан, Сергей Лазарев, Анита Цой, Клава Кока, Егор Шип и другие. В случае ограничения входа на Красную площадь с 22.00 31 декабря будут закрыты выходы 5,6,7 станции метро "Охотный ряд". Перекрытие участков улично-дорожной сети в новогоднюю ночь не планируется. В рождественскую ночь - на 7 января - режим работы городского транспорта также будет продлён: метрополитен и МЦК – до 02.00 (включая автобусы КМ), наземный городской пассажирский транспорт – 159 маршрутов до 03.30, в том числе 15 трамвайных и 16 ночных маршрутов. Время движения поездов МЦД в новогоднюю и рождественскую ночи будет продлено до 03.00 часов ночи. В праздничные дни с 1 по 8 января 2023 года парковка в зоне платного парковочного пространства будет бесплатной, кроме парковок закрытого типа со шлагбаумом.

https://ria.ru/20221230/obraschenie-1842508261.html

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общество, владимир путин, сергей безруков, дима билан (виктор белан), москва, россия, московское центральное кольцо (мцк)