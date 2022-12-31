https://ria.ru/20221231/moskva-1842582647.html

Как можно провести 31 декабря в Москве

Как можно провести 31 декабря в Москве - РИА Новости, 31.12.2022

Как можно провести 31 декабря в Москве

В последний день уходящего года москвичи и гости столицы смогут посмотреть мюзикл с морскими животными в Москвариуме, всей семьей отправиться в парк развлечений РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T03:58

2022-12-31T03:58

2022-12-31T04:18

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В последний день уходящего года москвичи и гости столицы смогут посмотреть мюзикл с морскими животными в Москвариуме, всей семьей отправиться в парк развлечений или покататься на ГУМ-катке, выяснили корреспонденты РИА Новости. Для тех, кто не намерен потратить 31 декабря на нарезание салатов и украшение дома, московские учреждения подготовили новогоднюю развлекательную программу. Например, Москвариум на ВДНХ в канун Нового года порадует гостей праздничным шоу морских животных "Новогодний круиз". Сеансы пройдут в 11.00 и 14.30, стоимость билета - от 1,5 тысяч рублей. Для тех, кто захочет посмотреть на шоу с первых рядов, билет обойдется в 6,5 тысяч рублей. Кроме того, в Москвариуме в 13.00 и в 16.30 пройдет "Новогоднее приключение Ламинарии" для детей, билет для взрослого и ребенка обойдется в одинаковую сумму – 1650 рублей за каждого. Также до 17.00 будет открыта экспозиция Аквариума, билет для взрослых будет стоить 1,3 тысячи рублей, для детей до 12 лет - 900 рублей. Действуют и семейные билеты на двух взрослых и одного ребенка – 3250 рублей, на двух взрослых и двоих детей – 4,1 тысячи рублей. В предновогодний день покататься на аттракционах можно будет в парке развлечений "Остров мечты". Он будет работать с 12.00 до 20.00. Билет из категории "Все включено", в который входит проход на территорию парка и безлимитное посещение всех аттракционов и шоу, обойдется в 2,9 тысячи рублей с одного человека. Для тех, кто не захочет стоять в очередях, есть билет категории "Экспресс-вход", он обойдется почти в 6 тысяч рублей с одного человека. Кроме того, предусмотрены семейные билеты на троих человек – 7,9 тысячи рублей, на четверых – 10,2 тысячи рублей. Посетить праздничный ГУМ-каток на Красной площади перед Новым годом москвичи и гости столицы смогут с 10.00 до 22.00, комплексный билет на вход и аренду коньков обойдется в 1,2 тысячи рублей для взрослого и в 650 рублей для ребенка. Для тех, кто захочет встретить наступающий 2023 год на катке, билет обойдется в 2023 рубля, сеанс начнется в 22.00 31 декабря, а закончится в 02.00 1 января.

https://ria.ru/20221230/obraschenie-1842508261.html

https://ria.ru/20221230/ploschad-1842497240.html

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общество, москва, новый год