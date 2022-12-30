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Карета, сердце и северное сияние: города в новогоднем убранстве

Карета, сердце и северное сияние: города в новогоднем убранстве - РИА Новости, 30.12.2022

Карета, сердце и северное сияние: города в новогоднем убранстве

Новый год — на пороге. Регионы на этот раз отказались от масштабных торжеств, но и остаться совсем без украшений посчитали неправильным. Российские города в... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:35

2022-12-30T11:35

2022-12-30T17:47

фото

новый год

москва

санкт-петербург

красноярск

новосибирск

мурманск

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Новый год — на пороге. Регионы на этот раз отказались от масштабных торжеств, но и остаться совсем без украшений посчитали неправильным. Российские города в ожидании праздника — в фотоленте Ria.ru.

москва

санкт-петербург

красноярск

новосибирск

мурманск

сочи

казань

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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