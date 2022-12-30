Карета, сердце и северное сияние: города в новогоднем убранстве
Более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсили Москву к Новому году и Рождеству.
Более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсили Москву к Новому году и Рождеству.
Большинство декоративных элементов, такие как световые арки в районе Тверской улицы, гигантский новогодний шар на Поклонной горе и полярные медведи у Ростокинского акведука, уже знакомы горожанам и туристам.
Большинство декоративных элементов, такие как световые арки в районе Тверской улицы, гигантский новогодний шар на Поклонной горе и полярные медведи у Ростокинского акведука, уже знакомы горожанам и туристам.
Особую атмосферу создают главные символы праздника — нарядные новогодние ели.
Особую атмосферу создают главные символы праздника — нарядные новогодние ели.
Площади, улицы и скверы столицы украшают больше тысячи елей, декорированных разноцветными шарами, звездами и яркими гирляндами.
Площади, улицы и скверы столицы украшают больше тысячи елей, декорированных разноцветными шарами, звездами и яркими гирляндами.
Главную новогоднюю елку на Соборной площади Московского Кремля нарядили в золотое, белое и красное.
Главную новогоднюю елку на Соборной площади Московского Кремля нарядили в золотое, белое и красное.
В этом году в украшении городов появились новые праздничные элементы — с патриотической символикой.
В этом году в украшении городов появились новые праздничные элементы — с патриотической символикой.
Дети играют на Никольский улице в Москве.
Для новогодней иллюминации в Москве использовали энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Оно требует в десятки раз меньше электричества, безопасно и работает при любой погоде.
Для новогодней иллюминации в Москве использовали энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Оно требует в десятки раз меньше электричества, безопасно и работает при любой погоде.
В Санкт-Петербурге главную городскую елку по традиции установили на Дворцовой площади и нарядили в ретростиле 1950—1960-х годов. Здесь и флажки, и серпантин, и гирлянды, и самые разные игрушки, а на макушке — пятиконечная звезда.
В Санкт-Петербурге главную городскую елку по традиции установили на Дворцовой площади и нарядили в ретростиле 1950—1960-х годов. Здесь и флажки, и серпантин, и гирлянды, и самые разные игрушки, а на макушке — пятиконечная звезда.
Всего на улицах Петербурга смонтировали более трех тысяч световых композиций.
Всего на улицах Петербурга смонтировали более трех тысяч световых композиций.
Большинство элементов праздничного оформления выдержано в едином стиле с использованием сочетанием золота и серебра.
Большинство элементов праздничного оформления выдержано в едином стиле с использованием сочетанием золота и серебра.
Над каналом Грибоедова возле Итальянского моста бьется огромное световое сердце.
Над каналом Грибоедова возле Итальянского моста бьется огромное световое сердце.
Новогодние украшения у мечети "Кул-Шариф" в Казани.
Новогодние украшения у мечети "Кул-Шариф" в Казани.
В центре Сочи к праздникам выстроили целый светящийся город.
В центре Сочи к праздникам выстроили целый светящийся город.
Сочи засиял новогодними огнями и гирляндами.
К главной городской елке ведут сверкающие тоннели.
К главной городской елке ведут сверкающие тоннели.
Центральную площадь Мурманска — Пять Углов украсила роскошная новогодняя ель. Двадцатидвухметровую красавицу словно окутывает сияющий шатер с программируемыми гирляндами.
Центральную площадь Мурманска — Пять Углов украсила роскошная новогодняя ель. Двадцатидвухметровую красавицу словно окутывает сияющий шатер с программируемыми гирляндами.
Световые инсталляции в виде животных, свечей и сказочных подвесных фонарей создают праздничное настроение.
Световые инсталляции в виде животных, свечей и сказочных подвесных фонарей создают праздничное настроение.
Над одним из проспектов Мурманска заполыхало разноцветное северное сияние.
Над одним из проспектов Мурманска заполыхало разноцветное северное сияние.
Почетный статус Новогодней столицы России в 2022 году получил Новосибирск. Праздничные обороты город начал набирать с первого дня зимы.
Почетный статус Новогодней столицы России в 2022 году получил Новосибирск. Праздничные обороты город начал набирать с первого дня зимы.
Традиций нарушать не стали и главную елку Новосибирска нарядили в Театральном сквере. Дерево высотой 21 метр собрали из более чем тысячи искусственных и 500 натуральных веток. Пышный наряд ему обеспечили две тысячи шаров, 150 снежинок, 75 фонарей и "кремлевская" звезда.
Традиций нарушать не стали и главную елку Новосибирска нарядили в Театральном сквере. Дерево высотой 21 метр собрали из более чем тысячи искусственных и 500 натуральных веток. Пышный наряд ему обеспечили две тысячи шаров, 150 снежинок, 75 фонарей и "кремлевская" звезда.
Горожане фотографируются около декоративного автомобиля на улице Ленина в Новосибирске.
Горожане фотографируются около декоративного автомобиля на улице Ленина в Новосибирске.
Новогодняя иллюминация появилась в преддверии праздника на главных улицах Красноярска, а бульвар Экзюпери и вовсе превратился в самое романтичное место в городе.
Новогодняя иллюминация появилась в преддверии праздника на главных улицах Красноярска, а бульвар Экзюпери и вовсе превратился в самое романтичное место в городе.