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Карета, сердце и северное сияние: города в новогоднем убранстве - РИА Новости, 30.12.2022
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Карета, сердце и северное сияние: города в новогоднем убранстве
Карета, сердце и северное сияние: города в новогоднем убранстве - РИА Новости, 30.12.2022
Карета, сердце и северное сияние: города в новогоднем убранстве
Новый год — на пороге. Регионы на этот раз отказались от масштабных торжеств, но и остаться совсем без украшений посчитали неправильным. Российские города в... РИА Новости, 30.12.2022
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фото
новый год
москва
санкт-петербург
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Новый год — на пороге. Регионы на этот раз отказались от масштабных торжеств, но и остаться совсем без украшений посчитали неправильным. Российские города в ожидании праздника — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, новый год, москва, санкт-петербург, красноярск, новосибирск, мурманск, сочи, казань, луганск, фото - туризм
Фото, Новый год, Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск, Мурманск, Сочи, Казань, Луганск, Новый год — 2023, Фото - Туризм
11:35 30.12.2022 (обновлено: 17:47 30.12.2022)
 

Карета, сердце и северное сияние: города в новогоднем убранстве

Читать ria.ru в
Новый год — на пороге. Регионы на этот раз отказались от масштабных торжеств, но и остаться совсем без украшений посчитали неправильным. Российские города в ожидании праздника — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсили Москву к Новому году и Рождеству.

Молодой человек у новогодней инсталляции на Проспекте Вернадского в Москве
1 из 24

Более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсили Москву к Новому году и Рождеству.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанк

Большинство декоративных элементов, такие как световые арки в районе Тверской улицы, гигантский новогодний шар на Поклонной горе и полярные медведи у Ростокинского акведука, уже знакомы горожанам и туристам.

Новогодние инсталляции у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве
2 из 24

Большинство декоративных элементов, такие как световые арки в районе Тверской улицы, гигантский новогодний шар на Поклонной горе и полярные медведи у Ростокинского акведука, уже знакомы горожанам и туристам.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Особую атмосферу создают главные символы праздника — нарядные новогодние ели.

Новогодняя елка в ГУМе в Москве
3 из 24

Особую атмосферу создают главные символы праздника — нарядные новогодние ели.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанк

Площади, улицы и скверы столицы украшают больше тысячи елей, декорированных разноцветными шарами, звездами и яркими гирляндами.

ГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве
4 из 24

Площади, улицы и скверы столицы украшают больше тысячи елей, декорированных разноцветными шарами, звездами и яркими гирляндами.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Главную новогоднюю елку на Соборной площади Московского Кремля нарядили в золотое, белое и красное.

Главная новогодняя елка на Соборной площади московского Кремля
5 из 24

Главную новогоднюю елку на Соборной площади Московского Кремля нарядили в золотое, белое и красное.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанк

В этом году в украшении городов появились новые праздничные элементы — с патриотической символикой.

Новогодняя инсталляция у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве
6 из 24

В этом году в украшении городов появились новые праздничные элементы — с патриотической символикой.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанк

Дети играют на Никольский улице в Москве.

Дети на Никольский улице в Москве
7 из 24

Дети играют на Никольский улице в Москве.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанк

Для новогодней иллюминации в Москве использовали энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Оно требует в десятки раз меньше электричества, безопасно и работает при любой погоде.

Праздничные новогодние украшения на Лубянской площади в Москве
8 из 24

Для новогодней иллюминации в Москве использовали энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Оно требует в десятки раз меньше электричества, безопасно и работает при любой погоде.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербурге главную городскую елку по традиции установили на Дворцовой площади и нарядили в ретростиле 1950—1960-х годов. Здесь и флажки, и серпантин, и гирлянды, и самые разные игрушки, а на макушке — пятиконечная звезда.

Новогодняя елка с игрушками и декоративной фигурой у Зимнего дворца в Санкт-Петербурге
9 из 24

В Санкт-Петербурге главную городскую елку по традиции установили на Дворцовой площади и нарядили в ретростиле 1950—1960-х годов. Здесь и флажки, и серпантин, и гирлянды, и самые разные игрушки, а на макушке — пятиконечная звезда.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Всего на улицах Петербурга смонтировали более трех тысяч световых композиций.

Центр Санкт-Петербурга, украшенный к Новому году
10 из 24

Всего на улицах Петербурга смонтировали более трех тысяч световых композиций.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Большинство элементов праздничного оформления выдержано в едином стиле с использованием сочетанием золота и серебра.

Новогодняя подсветка моста Ломоносова на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге
11 из 24

Большинство элементов праздничного оформления выдержано в едином стиле с использованием сочетанием золота и серебра.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Над каналом Грибоедова возле Итальянского моста бьется огромное световое сердце.

Канал Грибоедова в Санкт-Петербурге, украшенный к Новому году
12 из 24

Над каналом Грибоедова возле Итальянского моста бьется огромное световое сердце.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Новогодние украшения у мечети "Кул-Шариф" в Казани.

Новогодние украшения у мечети Кул Шариф в Казанском кремле в Казани
13 из 24

Новогодние украшения у мечети "Кул-Шариф" в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

В центре Сочи к праздникам выстроили целый светящийся город.

Новогодняя инсталляция на улице Кирова возле администрации Адлерского района Сочи
14 из 24

В центре Сочи к праздникам выстроили целый светящийся город.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

Сочи засиял новогодними огнями и гирляндами.

Новогодняя инсталляция на улице Навагинской Центрального района Сочи
15 из 24

Сочи засиял новогодними огнями и гирляндами.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

К главной городской елке ведут сверкающие тоннели.

Новогодняя инсталляция на улице Навагинской Центрального района Сочи
16 из 24

К главной городской елке ведут сверкающие тоннели.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Центральную площадь Мурманска — Пять Углов украсила роскошная новогодняя ель. Двадцатидвухметровую красавицу словно окутывает сияющий шатер с программируемыми гирляндами.

Новогодняя ель на центральной площади Пять углов в Мурманске
17 из 24

Центральную площадь Мурманска — Пять Углов украсила роскошная новогодняя ель. Двадцатидвухметровую красавицу словно окутывает сияющий шатер с программируемыми гирляндами.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Световые инсталляции в виде животных, свечей и сказочных подвесных фонарей создают праздничное настроение.

Люди фотографируются на фоне новогодних инсталляций на центральной площади Пять углов в Мурманске
18 из 24

Световые инсталляции в виде животных, свечей и сказочных подвесных фонарей создают праздничное настроение.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Над одним из проспектов Мурманска заполыхало разноцветное северное сияние.

Новогодняя иллюминация, имитирующая северное сияние, на одной из улиц в Мурманске
19 из 24

Над одним из проспектов Мурманска заполыхало разноцветное северное сияние.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкФейерверк на открытии главной новогодней елки на Театральной площади в Луганске.
Фейерверк на открытии главной новогодней елки на Театральной площади в Луганске
20 из 24
Фейерверк на открытии главной новогодней елки на Театральной площади в Луганске.
© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Почетный статус Новогодней столицы России в 2022 году получил Новосибирск. Праздничные обороты город начал набирать с первого дня зимы.

Декоративное сооружение Карета в новогодних украшениях в Первомайском сквере в Новосибирске
21 из 24

Почетный статус Новогодней столицы России в 2022 году получил Новосибирск. Праздничные обороты город начал набирать с первого дня зимы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Традиций нарушать не стали и главную елку Новосибирска нарядили в Театральном сквере. Дерево высотой 21 метр собрали из более чем тысячи искусственных и 500 натуральных веток. Пышный наряд ему обеспечили две тысячи шаров, 150 снежинок, 75 фонарей и "кремлевская" звезда.

Семья с детьми гуляет у новогодней елки в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске
22 из 24

Традиций нарушать не стали и главную елку Новосибирска нарядили в Театральном сквере. Дерево высотой 21 метр собрали из более чем тысячи искусственных и 500 натуральных веток. Пышный наряд ему обеспечили две тысячи шаров, 150 снежинок, 75 фонарей и "кремлевская" звезда.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Горожане фотографируются около декоративного автомобиля на улице Ленина в Новосибирске.

Женщина фотографируется около декоративного автомобиля в новогоднем оформлении на улице Ленина в Новосибирске
23 из 24

Горожане фотографируются около декоративного автомобиля на улице Ленина в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Новогодняя иллюминация появилась в преддверии праздника на главных улицах Красноярска, а бульвар Экзюпери и вовсе превратился в самое романтичное место в городе.

Молодые люди у новогодней инсталляции на бульваре Экзюпери в микрорайоне Южный берег Красноярска
24 из 24

Новогодняя иллюминация появилась в преддверии праздника на главных улицах Красноярска, а бульвар Экзюпери и вовсе превратился в самое романтичное место в городе.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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