https://ria.ru/20221231/moskva-1842582231.html

График работы некоторых учреждений Москвы изменится в новогодние праздники

График работы некоторых учреждений Москвы изменится в новогодние праздники - РИА Новости, 31.12.2022

График работы некоторых учреждений Москвы изменится в новогодние праздники

График работы ряда учреждений социальной сферы и здравоохранения изменится в новогодние праздники в Москве. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T03:42

2022-12-31T03:42

2022-12-31T03:42

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общество

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новый год

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. График работы ряда учреждений социальной сферы и здравоохранения изменится в новогодние праздники в Москве. Социальные учреждения Центры социального обслуживания департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в новогодние праздники продолжат оказывать услуги для граждан, состоящих на надомном социальном обслуживании. Центры московского долголетия 1 января работать не будут. Со 2 января они продолжат работу в обычном режиме. В последний день 2022 года центр поддержки семей мобилизованных работает до 16.00, с 1 по 8 января там будут только выдавать подарочные наборы для семей участников специальной военной операции, оформивших получение набора на указанный период. Флагманские офисы центров "Мои документы" и Дворец госуслуг на ВДНХ 31 декабря будут открыты для посетителей с 10.00 до 18.00, районные центры - с 9.00 до 18.00. Прием заявителей 1 и 7 января осуществляться не будет. Со 2 по 6 января и 8 января можно будет посетить 11 дежурных центров госуслуг, сотрудники примут посетителей с 10.00 до 19.00. Дежурные офисы будут работать только для регистрации рождения, смерти, установления отцовства, предоставления доступа к порталу gosuslugi.ru и mos.ru. Дворцы бракосочетания 31 декабря работают до 17.00. В январские праздники пожениться можно будет во дворцах бракосочетания. Торжественные церемонии 4 и 6 января будут проходить во дворцах бракосочетания №4 и 5; 5 и 7 января - во Дворцах бракосочетания №1 и "Кутузовский". Подать заявление о заключении брака с 1 по 9 января можно будет только онлайн. Часть государственных ветеринарных клиник Москвы будет работать по особенному графику. "Мосветстанция" продолжит принимать четвероногих пациентов круглосуточно и без выходных. Медучреждения Поликлиники, женские консультации и аптеки департамента здравоохранения Москвы перейдут на особый график работы. Взрослые поликлиники будет работать 31 декабря с 9.00 до 18.00, с 1 по 8 января - с 9.00 до 16.00. Отделения помощи на дому, кабинеты ОРВИ и травматологические пункты с 31 декабря по 8 января будут работать в часы работы поликлиник. Круглосуточные травмпункты продолжат работу в круглосуточном режиме. Центр телемедицины в период праздников работает в стандартном круглосуточном режиме. Детские поликлиники с 31 декабря по 8 января будут открыты с 9.00 до 15.00. Медицинская помощь на дому будет оказываться с 9.00 до 15.00, вызовы будут принимать до 14.00. Кабинеты ОРВИ будут открыты с 9.00 до 15.00. Травматологические отделения будут работать с 8.00 до 22.00. Молочно-раздаточные пункты с 31 декабря по 8 января сохранят прежний график работы - с 6.30 до 15.00. Пункты вакцинации против COVID-19 в поликлиниках с 2 января по 8 января будут открыты с 09.00 до 16.00. Выходные дни - 31 декабря и 1 января. Пункт вакцинации против коронавирусной инфекции в ГУМе 31 декабря будет работать с 10.00 до 18.00, с 2 по 8 января - по обычному графику с 10.00 до 21.00, выходной день - 1 января. Женские консультации 31 декабря будут работать с 9.00 до 15.00, выходные дни - 1 и 7 января. Со 2 января по 6 января женские консультации будут работать с 9.00 до 16.00, как и 8 января. По особому графику будут работать дежурные аптечные пункты и обособленные аптеки. Автолюбителям С 31 декабря по 8 января получить разрешение на возврат эвакуированного за нарушение ПДД автомобиля можно в пунктах МАДИ, расположенных на спецстоянках АМПП по следующим адресам: проезд Одоевского, владение 3 (круглосуточно); проезд Энтузиастов, владение 3 (круглосуточно); улица Вагоноремонтная, д. 4А (круглосуточно); улица Дубовая Роща, владение 7А (с 10.00 до 22.00). Сервисный центр "Московский транспорт" 31 декабря, 1 и 7 января по адресу улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1 будет закрыт. Разрешения на возврат автомобиля там будут выдавать в штатном режиме в другие праздничные дни. Получить сам автомобиль при этом можно круглосуточно - все спецстоянки работают без выходных. А склады забытых в общественном транспорте столицы вещей будут работать в новогодние праздники каждый день с 8.00 до 20.00, даже 31 декабря и 1 января. Склады находятся на станциях метро "Черкизовская", "Деловой центр", "Котельники".

https://ria.ru/20221229/konflikt-1842354476.html

https://ria.ru/20221216/alkogol-1839247817.html

https://ria.ru/20221221/ekonomika-1840236495.html

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