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Около 20 тысяч военных будут дежурить на защите неба Москвы в праздники - РИА Новости, 31.12.2022
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Около 20 тысяч военных будут дежурить на защите неба Москвы в праздники
Около 20 тысяч военных будут дежурить на защите неба Москвы в праздники - РИА Новости, 31.12.2022
Около 20 тысяч военных будут дежурить на защите неба Москвы в праздники
В Минобороны рассказали, как обеспечат защиту неба Москвы в новогодние праздники. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T03:10
2022-12-31T09:47
безопасность
россия
москва
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Минобороны рассказали, как обеспечат защиту неба Москвы в новогодние праздники. "Более 1800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь", — говорится в релизе.А в целом за праздники к этому привлекут порядка 20 тысяч человек, добавили в ведомстве.Там отметили, что боевые расчеты будут нести службу в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений РТВ, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей.Первая армия ПВО и ПРО, согласно данным открытых источников, выполняет задачи по обороне российской столицы от средств воздушного нападения и баллистических ракет. В состав соединения входят, в частности, шахтные пусковые установки противоракет, предназначенных для поражения боевых блоков МБР.
https://ria.ru/20221229/pvo-1842162612.html
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безопасность, россия, москва, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Москва, Воздушно-космические силы России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
03:10 31.12.2022 (обновлено: 09:47 31.12.2022)
 
Около 20 тысяч военных будут дежурить на защите неба Москвы в праздники

Минобороны: 20 тысяч военнослужащих обеспечат противовоздушную оборону Москвы в праздники

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий у стеллажей с контейнерами зенитных ракет систем С-400 "Триумф" в Московской области
Военнослужащий у стеллажей с контейнерами зенитных ракет систем С-400 Триумф в Московской области - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащий у стеллажей с контейнерами зенитных ракет систем С-400 "Триумф" в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Минобороны рассказали, как обеспечат защиту неба Москвы в новогодние праздники.
"Более 1800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь", — говорится в релизе.
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А в целом за праздники к этому привлекут порядка 20 тысяч человек, добавили в ведомстве.
Там отметили, что боевые расчеты будут нести службу в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений РТВ, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей.
Первая армия ПВО и ПРО, согласно данным открытых источников, выполняет задачи по обороне российской столицы от средств воздушного нападения и баллистических ракет. В состав соединения входят, в частности, шахтные пусковые установки противоракет, предназначенных для поражения боевых блоков МБР.
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