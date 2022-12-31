https://ria.ru/20221231/moskva-1842581057.html

Около 20 тысяч военных будут дежурить на защите неба Москвы в праздники

Около 20 тысяч военных будут дежурить на защите неба Москвы в праздники - РИА Новости, 31.12.2022

Около 20 тысяч военных будут дежурить на защите неба Москвы в праздники

В Минобороны рассказали, как обеспечат защиту неба Москвы в новогодние праздники. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T03:10

2022-12-31T03:10

2022-12-31T09:47

безопасность

россия

москва

воздушно-космические силы россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Минобороны рассказали, как обеспечат защиту неба Москвы в новогодние праздники. "Более 1800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь", — говорится в релизе.А в целом за праздники к этому привлекут порядка 20 тысяч человек, добавили в ведомстве.Там отметили, что боевые расчеты будут нести службу в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений РТВ, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей.Первая армия ПВО и ПРО, согласно данным открытых источников, выполняет задачи по обороне российской столицы от средств воздушного нападения и баллистических ракет. В состав соединения входят, в частности, шахтные пусковые установки противоракет, предназначенных для поражения боевых блоков МБР.

https://ria.ru/20221229/pvo-1842162612.html

https://ria.ru/20221230/drony-1842455968.html

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безопасность, россия, москва, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф)